Tomás Galván palpitó River vs. Rosario Central en medio de las polémicas: “Sabemos lo que viene pasando”

Luego de lo que fue el triunfo de River ante Gimnasia y Esgrima de La Plata que significó la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2026, donde enfrentará a Rosario Central en el Estadio Monumental. En ese mismo sentido, Tomás Galván fue el primero en referirse a lo que será el compromiso estelar que definirá al primer finalista del campeonato doméstico.

Ya se confirmó que el Millonario y el Canalla se medirán el sábado a partir de las 19:30 horas, por lo que solamente restan ultimar detalles de cara al encuentro que paralizará al fútbol argentino por completo. Con ese panorama sobre la mesa, el mediocampista del conjunto de Núñez hizo hincapié en la polémica que rodea al elenco rosarino, a raíz de algunas decisiones arbitrales.

Tomás Galván, mediocampista de River Plate.

Lo cierto es que, tras el triunfo de River, el volante rompió el silencio. “Sabemos un poco lo que viene pasando“, sentenció Galván de cara al duelo determinante ante Rosario Central del próximo fin de semana. Pocos segundos más tarde, Tomás continuó con su discurso y manifestó: “Nosotros tenemos que aislarnos de todo eso, es un partido de fútbol y son 90 minutos“.

Inmediatamente después, el futbolista del Millonario amplió su relato al respecto. “Vamos a jugar un partido de fútbol, como venimos haciendo. Vamos a trabajar para sacarlo adelante“, expresó. Además, analizó el rendimiento del equipo contra Gimnasia y Esgrima, donde mostró una mejoría y soltó: “Fue un gran partido, es difícil jugar bien un partido definitorio como lo hicimos“.

"SABEMOS LO QUE VIENE PASANDO PERO NO TENEMOS QUE HABLAR DE ESO" ⚪️🔴



Tomás Galván sobre el partido de River vs. Central tras la polémica en Arroyito



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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Tomate redobló la apuesta y fue por más. “Desde que arrancamos el año, el objetivo es el mismo: salir campeón“, sostuvo Galván en un claro mensaje de lo que busca conseguir el plantel de River como principal anhelo en este final del primer semestre. “Así que vamos por eso“, culminó la declaración del ex Vélez y Colón, entre otros.

Cabe recordar Tomás volvió a River luego de cuatro préstamos consecutivos, por decisión de Marcelo Gallardo a principio de año, pero ahora también es fundamental bajo las órdenes de Eduardo Coudet. En ese lapso de tiempo, el futbolista tuvo estadías en Defensa y Justicia, Colón, Tigre y Vélez, donde alcanzó su mejor nivel y regresó al club que lo formó como jugador.

"EL OBJETIVO ES SALIR CAMPEÓN ASÍ QUE VAMOS A IR POR ESO"



La palabra de Tomás Galván luego de la clasificación de River a las semifinales del #TorneoApertura. pic.twitter.com/uOsdM5NcIh — TyC Sports (@TyCSports) May 14, 2026

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