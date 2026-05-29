Marito De Stéfano, el utilero de la Selección Argentina que duerme con Dibu Martínez y consiente a Messi como un hijo

Después de mucha espera y acumulación de ansiedad, Marito fue el primer argentino en recibir de manos de Lionel Scaloni el sobre que contenía la lista de 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. “Yo me encargo”, le dijo al DT en el video que se dio a conocer en las redes sociales de La Albiceleste para develar el misterio. La elección del mensajero no fue casualidad, porque en torno a la figura del utilero se ha generado desde hace años una de las cábalas de los vigentes campeones del mundo.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Mario De Stéfano trabaja con los seleccionados argentinos desde 1997. Comenzó con las juveniles, en tiempos de Néstor José Pékerman, y se integró al staff de la mayor desde 2004. Incluso antes había podido conocer a Diego Maradona, cuando fue entrenador de Racing, gracias a que su tío Juan era el presidente del club por aquel entonces. Su relación con el ídolo terminó de fortalecerse cuando este asumió como DT de la mayor, para el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Marito disfruta tanto de las buenas porque le tocó vivir también las peores. A Messi, a quien dice querer como a un hijo, lo vio perder las finales de Brasil 2014, también las de la Copas América de 2007, 2015 y 2016. Lo escuchó, incluso, decir que su tiempo en la Selección había terminado. Pero todo comenzó a cambiar cuando Lionel Scaloni, el mismo al que besó prácticamente en la boca después de la clasificación a las semifinales de la Copa América de 2024, inició su ciclo tras el Mundial de Rusia en 2018.

Marito sigue dando besos. pic.twitter.com/JRIQBbDn5R — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 16, 2024

“El predio de AFA es mi segunda casa. Amo la Selección. Yo no me quiero jubilar. Hasta que me dé el cuerpo le voy a meter. Si llego al 2030 con 70, lo voy a hacer. Llevo el agua, que no me paguen, pero quiero estar”, había dicho hace años en una entrevista con Infobae para describir ese sentido de pertenencia y confesar una misión que tiene cada vez más cerca de cumplirse.

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Tan cercano es Marito al plantel que buscará defender el título conquistado en Qatar que forma parte de una de sus cábalas más exitosas del ciclo de Lionel Scaloni, compartiendo el mérito nada menos que con Emiliano Martínez. “Dibu no deja de ser un nene. En la pandemia me hizo dormir con él y me dijo que era porque empezamos a ganar y así quedamos. Terminamos ganando la Copa América”, reveló sobre el inicio de la sana costumbre.

De Stáfano puede presumir de haber acompañado de inicio a fin a Lionel Messi a lo largo de su paso por los seleccionados argentinos. Se ganó su confianza gracias a una lección que le inculcó José Pékerman sobre la protección de la intimidad de los futbolistas y asegura considerarlo un hijo más. “Diego era mi hermano y Leo mi hijo”, suele decir.

El vínculo entre Marito y Messi

La primera vez que Mario De Stáfano vio a Lionel Messi fue en junio de 2004, con motivo de su primera convocatoria. “Era un pibe re introvertido. No hablaba, se tocaba la nariz. Yo le decía que se viniera a tomar mates”, recordó en diálogo con DSports Radio.

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“Es un pibe de otro planeta, alguien que se acuesta pensando a quién va a ayudar y se levanta con lo mismo. Él atrae, pero se ha corrido de lugares, ha sacado a su propia seguridad para poder saludar a la gente. En Uruguay, un nene lloraba por no poder acercarse. Él giró la cabeza y digo ‘traiganló'”, agregó para destacar su humildad incluso después de coronarse campeón del mundo, 18 años después de aquel primer encuentro.

Data clave

Mario De Stéfano recibió de Scaloni la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026.

recibió de Scaloni la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026. Trabaja desde 1997 con seleccionados argentinos y en la mayor desde 2004.

con seleccionados argentinos y en la mayor desde 2004. Conoció a Lionel Messi en junio de 2004 durante su primera convocatoria.