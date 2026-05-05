Cómo saber si el álbum PANINI del Mundial 2026 es original

El furor por las figuritas de la Copa del Mundo no para, pero varios fanáticos están alertando sobre la diferencia entre el original y algunas versiones alternativas.

El álbum de figuritas PANINI del Mundial 2026 ya es una realidad tanto en su versión papel como en la virtual. Para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, la empresa italiana redobló la apuesta con su álbum más grande hasta la fecha: 112 páginas y casi mil figuritas para los 48 selecciones participantes.

En los últimos días, los fanáticos de coleccionar las tradicionales figuritas reportaron algunas diferencias entre lo que sería el álbum oficial de PANINI y algunas otras versiones gratis o de menor precio que también están circulando.

Algunos puntos para tener en cuenta en base a situaciones que se fueron viralizando en los últimos días en las redes sociales son las siguientes:

– El holograma de seguridad

Si el álbum es original, la tapa debe tener un holograma de seguridad de Panini. Este holograma es inconfundible: brilla y cambia de color según cómo le dé la luz, mostrando el logo de la empresa y elementos gráficos difíciles de replicar. Las versiones falsas o impresas ilegalmente no tienen este elemento, o si intentan imitarlo, es una simple calcomanía opaca y sin efecto óptico.

– Calidad de impresión y gramaje del papel

El álbum original se siente pesado, sus páginas interiores son de un papel mate grueso y diseñadas para resistir el pegado y despegado de figuritas sin romperse fácilmente. Las versiones falsas suelen usar un papel mucho más fino, casi de diario. La impresión en los truchos suele ser borrosa, con colores apagados o saturados, y es común encontrar errores de ortografía o logotipos pixelados.

– Diseño y estructura: los 48 equipos y las 112 páginas

El álbum de 2026 es histórico porque es el primero con 48 selecciones. Esto significa que el álbum original tiene 112 páginas. Si te ofrecen uno más fino, con menos páginas o donde faltan equipos, es falso. Además, PANINI respeta una estructura clásica: sección de estadios, introducción, equipos por grupo, leyendas, etc. Las versiones “gratis” que circulan en PDF o impresas artesanalmente suelen alterar este orden o simplemente omitir secciones enteras.

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– ¿Álbum de obsequio?

En la parte de atrás del álbum original, junto al código de barras y la información legal, verás claramente la identificación del fabricante (Panini S.p.A.) y su procedencia. Si en la parte trasera encontrás un sello blanco o una leyenda que dice “Álbum de obsequio” o “Prohibida su venta” en un formato extraño, obviamente no se trata del original.

– Precio y punto de venta

En Argentina, PANINI tiene una red de distribución oficial bien definida: kioscos de diarios y revistas, supermercados, jugueterías de cadena y la tienda online oficial. Si encontrás un álbum a la venta en una “estación de servicio exclusiva” que no tiene otros productos de la marca, o si el precio es ridículamente bajo, es muy probable que sea falso.

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¿Cuál es el precio del álbum PANINI del Mundial 2026 y cuánto cuestan los sobres?

El álbum oficial PANINI del Mundial 2026 tiene un precio de $15.000 y cada sobre, que contiene 7 figuritas, sale $2000.

La denuncia de Luciana Rubinska

Hace una semanas, la periodista Luciana Rubinska denunció la situación que vivió al querer comprarle el álbum a sus hijos. “Vale la pena aclarar esto. Abajo, con letra chiquitita, te escriben: ‘No es el álbum original de Panini’. En el apuro y demás uno no lo ve, pero bueno eso me lleva también a tener cierta responsabilidad”, explicó la periodista de Infobae, quien explicó que había comprado el álbum mediante una publicación en la web.

🟠 CIRCULA UN ÁLBUM DE FIGURITAS TRUCHO DEL MUNDIAL 2026



La editorial Panini realizó una serie de aclaraciones sobre su comercialización en el país.



Mirá la noticia completa: https://t.co/mQXHhGeuyr pic.twitter.com/LqmKVN7bZE — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) April 15, 2026

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La periodista reveló que descubrió que no se trataba de una edición original por uno de sus hijos. “Yo llegué re entusiasmado al colegio y cuando empecé a hablar con mis compañeros y me dijeron que nuestro álbum es negro y el original es blanco“, le expresó el niño a Rubinska, según su relato.

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DATOS CLAVE

$15.000 y $2.000: precio del álbum oficial PANINI 2026 y cada sobre con siete figuritas.

112 páginas y 48 selecciones: características del álbum original que incluye un holograma de seguridad.

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