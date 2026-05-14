Crudo descargo de Ángel Di María tras la polémica clasificación de Rosario Central: “Caretas”

El Canalla se impuso por 2 a 1 ante Racing en el Gigante de Arroyito y el próximo sábado se medirá ante River por las semifinales.

Rosario Central y Racing protagonizaron el duelo de cuartos de final del Torneo Apertura más parejo y polémico de todos. Los de Avellaneda se pusieron en ventaja en la primera mitad, pero no pudieron sostenerlo. En el complemento lo igualó el Canalla y en el tiempo extra convirtió el segundo. El partido terminó 2 a 1 para los rosarinos, así fue que sellaron el pase a la semifinal, instancia en la que se medirán ante River.

Fue un duelo polémico, especialmente por la expulsión a Maravilla Martínez, que en Racing consideraron totalmente injusta. Los de Avellaneda terminaron el partido con 9 ya que Marco Di Césare también vio la roja. Esta situación hizo que Diego Milito salga a hablar y que Di María le responda con un duro mensaje en sus redes sociales.

El fuerte descargo de Di María en sus redes sociales

En una historia de Instagram, Ángel Di María lanzó munición pesada ante las críticas: “Cómo molesta que Central pelee todo. Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, ¿qué loco, no?

¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas. Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta.

Y les dejo algo, el gol de Veliz no fue fuera de juego, hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. ¿Qué casualidad, no? Después quieren que los campeones del mundo vengan a la Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Qué el Fútbol está manchado? EL FÚTBOL NO ESTÁ MANCHADO, AHORA SOMOS TODOS IGUALES, Y ESO MOLESTA. Buenas noches”.

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¿Qué había dicho Diego Milito?

Una ves que terminó el partido entre Rosario Central y Racing, Diego Milito dialogó con la prensa y fue tajante: “Más allá de la tristeza de haber quedado eliminado, quiero felicitar a los jugadores y el cuerpo técnico. Representaron al escudo y la camiseta como Racing quiere, y estoy orgulloso. Hay que empezar a decir las cosas. Sabía que iba a ser difícil y que me iban a mirar de costado por venir del fútbol“.

Además, agregó: “Estoy cansado como mucha gente. Hay que reflexionar. Hoy nos sentimos robados porque todos los vieron. Terminar un partido como se terminó, nos deja triste. Uno viene con toda la ilusión y pensamos que puede cambiar, pero una vez más fue un partido vergonzoso”.

“Me duele. El fútbol argentino está roto, no da para más. Tenemos que hacer algo, tenemos que reflexionar. Estoy a plena disposición para comenzar a reconstruir el fútbol argentino“, completó el máximo mandatario de la Academia.

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