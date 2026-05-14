En Atlético de Madrid interesan dos jugadores de PSG que pueden favorecer la salida de Julián Álvarez

PSG está lanzado a concretar el fichaje de Julián Álvarez para la próxima temporada, consciente de que no será posible si no se desembolsa una suma de dinero superior a los 100 millones de euros y apoyado no solo en las muy buenas relaciones institucionales que existen con Atlético de Madrid sino también en el conocimiento de que hay en la plantilla que conduce Luis Enrique futbolistas que también interesan al equipo Colchonero.

No es que los Rojiblancos tengan intenciones de cambiar a su delantero estrella para cubrir otras posiciones con jugadores del equipo francés, pero sí podría ayudar a que se cierre una operación que ya se anuncia como histórica por parte de la prensa europea. Según el diario As, además de Kang in-Lee, futbolista al que la dirección deportiva del Atleti sigue desde enero, también interesa Gonçalo Ramos como refuerzo ofensivo.

En primera instancia, Los Colchoneros pretenderían que todas las negociaciones sean independientes una de otra. Es decir que tienen intenciones de avanzar por los futbolistas del PSG sin que esto influya en la salida de Julián Álvarez. Pero si el jugador presiona por una transferencia o incluso si desde París hacen llegar una oferta que se acerca a las pretensiones del club madrileño, ambos podrían jugar un papel clave.

Si la oscila entre los 140 y los 150 millones de euros, según las cifras que avanzó el diario As, sería imposible de rechazar para Los Colchoneros porque superaría ampliamente el valor de mercado actual del delantero argentino, que según la última actualización de Transfermarkt es de 90 millones de euros.

Kang In Lee lleva meses siendo seguido por Atlético de Madrid.

En ese sentido, entrará a jugar también la valoración de la temporada irregular que ha tenido Julián Álvarez, con apariciones determinantes en momentos clave, pero sin poder ayudar a conducir al equipo a conquistar un título esta temporada. Un ejemplo muy gráfico de esta situación lo marcó la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad, donde si bien marcó el gol que forzó los penales, luego falló en la tanda en la que el Atleti vio escapar el trofeo que tuvo más a mano.

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Baja en el aporte goleador

Otro factor a tener en cuenta en la evaluación de transferir a Julián Álvarez será la baja de su cuota goleadora respecto a la temporada anterior. En la 2024/2025, el delantero que llegó procedente de Manchester City había aportado 29 goles en 57 partidos; mientras que en la actual, a falta de solo dos partidos de Liga a disputarse por el Atlético, acumula 20.

Pero incluso habiendo marcado 9 tantos menos por LaLiga que en la temporada anterior, con posibilidad todavía de reducir esa brecha, fue muy importante en la campaña que condujo al equipo hasta las semifinales de la Champions League con 10 anotaciones, tres más que en la campaña anterior.

Data clave

El PSG busca fichar a Julián Álvarez por una cifra superior a 100 millones .

busca fichar a por una cifra superior a . Atlético de Madrid valoraría una oferta de entre 140 y 150 millones de euros.

valoraría una oferta de entre de euros. Julián Álvarez registra 20 goles acumulados en la temporada actual con el equipo rojiblanco.