De momento no hay exámenes médicos programados para los dos campeones del mundo, que jugarían el sábado ante El Canalla y podrían descansar el miércoles ante Bragantino.

Tras el susto que marcó el partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, River comenzó a ganar en tranquilidad sobre le posibilidad de contar tanto con Gonzalo Montiel, que había sufrido una molestia durante el calentamiento, como con Marcos Acuña, que salió reemplazado en el primer tiempo, para las semifinales del Torneo Apertura ante Rosario Central.

Según pudo saber BOLAVIP, ambos futbolistas tienen una sobrecarga muscular que de momento no requiere siquiera de la realización de exámenes médicos, por lo que podrían estar a disposición de Eduardo Coudet el próximo sábado para jugar desde las 19.30 en el Estadio Monumental.

La fecha que se dio a conocer en la mañana de este jueves no fue precisamente favorable a la recuperación de los futbolistas tocados y es el único motivo por el que todavía no se puede confirmar al cien por ciento la presencia de los dos campeones del mundo. El Millonario hubiese preferido jugar el domingo, pero se eligió la fecha teniendo en cuenta que El Canalla debe jugar el martes por Copa Libertadores.

El propio Eduardo Coudet ya había llevado tranquilidad a los hinchas apenas consumada la victoria 2-0 ante Gimnasia, refiriéndose a lo sucedido con Montiel y Acuña. ”Marcos me dijo ‘estoy contracturado, pero termino el primer tiempo’ y yo dije ‘afuera’. Lo de Cachete, estaba sobrecargado y se sintió un poco duro. Ninguno de los dos tiene una molestia muscular importante”, fueron sus palabras en conferencia de prensa.

La RESPUESTA de Eduardo Coudet en conferencia de prensa sobre las molestias musculares de GONZALO MONTIEL y MARCOS ACUÑA 🚨



🗣️ "No quiero ser determinante, pero el comentario del doctor es que no tendrían nada importante", declaró el DT de River.



👉 Cachete se resintió durante… pic.twitter.com/g7iYyarpOA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 14, 2026

De los entrenamientos de los próximos dos días dependerá que finalmente Chacho pueda incluir a los dos laterales en la defensa desde el inicio, pero la ausencia de pruebas médicas reservadas es el mejor indicador para sospechar que podrá contar con ambos. Que sea o no en la alineación titular, por lo pronto, responderá más bien a la gestión de minutos que quiera hacer el DT.

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¿Cuándo juega River por Copa Sudamericana?

Pasado el partido ante Rosario Central, River volverá a jugar en el Estadio Monumental pero para recibir a Bragantino por Copa Sudamericana. El encuentro será el próximo miércoles, desde las 21.30, y el hecho de tener muy bien encaminada la clasificación a octavos de final, con 4 puntos de ventaja sobre el segundo, permitiría que sea ese encuentro y no el duelo ante El Canalla el ideal para promover una rotación y dar descanso a los futbolistas que arrastran mayor desgaste.

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