River hoy: la situación de Montiel y Acuña, distinción para Coudet y la frase de Gavlán que marca posición vs. Rosario Central

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este jueves 14 de mayo.

River selló su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura gracias al triunfo 2-0 de este miércoles sobre Gimnasia de La Plata y supo este jueves que no tendrá mayor tiempo de recuperación, descanso y preparación antes de recibir a Rosario Central en el Estadio Monumental, buscando sellar su boleto al partido por el título.

El encuentro tendrá lugar el sábado desde las 19.30, razón por la cual será clave que Eduardo Coudet pueda recuperar a futbolistas que vienen tocados, como es el caso de Gonzalo Montiel, que ni siquiera jugó ante El Lobo, y Marcos Acuña, que debió salir reemplazado en el primer tiempo.

La situación de Montiel y Acuña

Según pudo saber BOLAVIP, ambos futbolistas tienen una sobrecarga muscular que de momento no requiere siquiera de la realización de exámenes médicos, por lo que podrían estar a disposición de Eduardo Coudet el próximo sábado para jugar desde las 19.30 en el Estadio Monumental.

El propio Eduardo Coudet ya había llevado tranquilidad a los hinchas apenas consumada la victoria 2-0 ante Gimnasia, refiriéndose a lo sucedido con Montiel y Acuña. ”Marcos me dijo ‘estoy contracturado, pero termino el primer tiempo’ y yo dije ‘afuera’. Lo de Cachete, estaba sobrecargado y se sintió un poco duro. Ninguno de los dos tiene una molestia muscular importante”, fueron sus palabras en conferencia de prensa.

Distinción para Coudet

Como espaldarazo para el inicio de su ciclo como entrenador de River, ya con luces y sombras, y también como envión anímico de cara a la definición del Torneo Apertura, Eduardo Coudet fue distinguido por la Liga Profesional como el mejor entrenador de los cuartos de final.

Publicidad

El Millonario mostró un rendimiento sólido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, se impuso con autoridad por 2-0 y ya se instaló entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Tomás Galván marcó posición antes de recibir a Rosario Central

En River ya se empezó a hablar de algunas decisiones arbitrales y de organización que entienden podrían estar favoreciendo a Rosario Central, su rival en semifinales que viene de dejar eliminado a Racing en un partido cargado de polémica.

Tomás Galván, mediocampista por el que sigue apostando Coudet, hizo declaraciones que dejaron en evidencia que no son ajenos a todo lo que se viene hablando, desde la previa del duelo de octavos de final entre El Canalla e Independiente hasta el más reciente descargo de Ángel Di María.

Publicidad

“Sabemos un poco lo que viene pasando. Nosotros tenemos que aislarnos de todo eso, es un partido de fútbol y son 90 minutos“, señaló el futbolista que regresó a inicios de año de un préstamo en Vélez. Y agregó: “Vamos a jugar un partido de fútbol, como venimos haciendo. Vamos a trabajar para sacarlo adelante.

Data clave