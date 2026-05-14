Solo resta el breaking: Alpine aseguró en sus filas al encargado de armar el reglamento de aerodinámica de la Fórmula 1 actual

La llegada de Jason Somerville, un hombre de alta jerarquía en la FIA y la Fórmula 1 es un secreto a voces en la prensa europea y le daría un impulso importante a Alpine.

El proyecto ganador que Flavio Briatore ideó para Alpine sigue tomando forma, y este jueves la prensa europea empezó a dar por hecho el fichaje de Jason Somerville, un brillante ingeniero que ocupará un rol clave dentro de la escudería, tras ser el encargado de armar el reglamento de aerodinámica de la Fórmula 1 actual.

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Somerville se encontraba en gardening leave (licencia remunerada) desde noviembre del 2025, tras pasar los últimos cuatro años trabajando en la FIA como jefe de aerodinámica. Su llegada a Alpine es una realidad que se confirmará el viernes, ya que este 14 de mayo es su último día formalmente como trabajador dentro de la Federación.

El propio Somerville se encargó de recalcar que deja la FIA con un posteo en su cuenta de LinkedIn: “Hoy es mi último día en la FIA. Agradezco enormemente a mis colegas, compañeros técnicos y representantes en FOM y a los equipos de la F1 que han hecho tan fascinantes, disfrutables y desafiantes estos últimos cuatro años. El próximo capítulo comienza mañana…”, expresó.

La foto con la de Somerville se despidió de la FIA.

El impacto que Somerville puede generar en Alpine

Si bien la aerodinámica ha pasado a un segundo plano en nivel de importancia con respecto a las unidades de potencia híbridas, sigue siendo una de las aristas fundamentales dentro del desarrollo de un auto de Fórmula 1. En ese contexto, tener a Somerville en sus filas le significará a Alpine la inclusión de un hombre que conoce al detalle el reglamento que él mismo se encargó de diseñar.

Alpine trabajará con la guía de quien armó el reglamento, una ventaja notable. (Prensa Alpine)

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El trabajo en conjunto con el resto de equipo de ingenieros encargados de mejorar este apartado del FW26 de Franco Colapinto y Pierre Gasly podría darle a Alpine una ventaja para la segunda parte del año, cuando las mejoras comiencen a llegar, bajo la estricta mirada de Somerville.

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