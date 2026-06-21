Cómo ver en vivo y online Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este domingo 21 de junio en el segundo turno, Bélgica e Irán se enfrentan por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque empieza a definir el rumbo hacia la clasificación a los 16avos de final de la cita máxima, que es el objetivo de ambos.

El combinado europeo no tuvo el mejor arranque: empató 1-1 ante Egipto. De hecho, estuvo cerca de perder en su primer partido mundialista, hasta que ingresó al campo de jugo Romelu Lukaku y en apenas 8 segundos llegó la igualdad. En este cotejo, los oriundos del Viejo Continente quieren plasmar la jerarquía sobre el césped y llevarse tres puntos claves.

Por otro lado, el seleccionado islámico tuvo un duro desafío en su estreno: igualó 2-2 con Nueva Zelanda. Además, cuenta con la particularidad de que no se puede hospedar en Estados Unidos, luego de la medida impulsada por Donald Trump a raíz del conflicto bélico entre ambos países que mantiene en vilo a la región de Medio Oriente desde hace meses.

Mohammad Mohebbi en el Mundial 2026 con Irán. (Getty Images)

Qué canal pasa Bélgica vs. Irán

El compromiso entre Bélgica e Irán, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-.

A qué hora se juega Bélgica vs. Irán

Los combinados nacionales de Bélgica e Irán se encuentran frente a frente en el segundo turno de la jornada, es decir este domingo a las 16 horas de la República Argentina, en el SoFi Stadium, ubicado en la reconocida ciudad de Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos.

Publicidad

El fixture completo del Mundial 2026