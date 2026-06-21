Las alineaciones confirmadas de Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026

En el grupo más igualado del evento, europeos y asiáticos buscan sumar sus primeros tres puntos.

Por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, Bélgica e Irán se ven las caras este domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Con arbitraje de Darío Herrera, el encuentro comenzará a las 16, hora argentina, y se podrá sintonizar a través de DSports y Paramount+.

Luego del empate por 1-1 ante Egipto en el debut, los dirigidos por Rudi García buscan sumar su primera victoria para comenzar a encaminar la clasificación a los 16avos de final. Para este duelo, los belgas tendrán una sensible baja: Jeremy Doku.

Del otro lado, el combinado iraní sueña con meterse en la siguiente ronda luego de haber rescatado un empate ante Nueva Zelanda en su presentación. Con un esquema defensivo, pondrán todas sus fichas en Mehdi Taremi, su única referencia de ataque.

Lukaku y De Bruyne, los referentes de Bélgica. (Foto: Getty)

Las alineaciones de Bélgica e Irán

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper; Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Alexis Saelemaekers, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; y Romelu Lukaku. DT: Rudi García.

IRÁN: Alireza Beiranvand; Saleh Hardani, Ehsan Hajsafi, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati; Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos, Saeed Ezatolahi, Mohammad Mohebi; y Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.

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La tabla del Grupo G

El fixture del Grupo G

Datos clave

El partido entre Bélgica e Irán se juega este domingo en Los Ángeles.

se juega este domingo en Los Ángeles. El belga Kevin De Bruyne y el iraní Mehdi Taremi son titulares confirmados.

y el iraní son titulares confirmados. El árbitro argentino Darío Herrera dirigirá el encuentro a las 16, hora argentina.