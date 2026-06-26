¿Dónde y en qué estadio se está jugando Egipto vs. Irán por el Mundial 2026?

El seleccionado africano y el combinado asiático se enfrentan en uno de los recintos más ruidosos e imponentes de Estados Unidos para cerrar su participación en el Grupo G.

Este viernes 26 de junio, las selecciones de Egipto e Irán se verán las caras por la tercera y última fecha correspondiente al Grupo G del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro, de absoluta trascendencia para definir el futuro de ambos combinados en el certamen mundialista, se lleva a cabo en territorio estadounidense, donde ambos equipos anhelan quedarse con los tres puntos para asegurar su lugar en los 16avos de final.

El escenario elegido por la FIFA para este vibrante partido es el imponente Estadio Seattle (conocido tradicionalmente por su nombre comercial, Lumen Field). Este recinto de vanguardia está emplazado en el centro de la ciudad de Seattle, perteneciente al estado de Washington, en el extremo noroeste de los Estados Unidos.

Lumen Field, Seattle.

¿Cómo es el Estadio Seattle?

El Seattle Stadium es una verdadera fortaleza del fútbol en Norteamérica. Inaugurado en julio de 2002, cuenta actualmente con una capacidad superior a los 68.000 espectadores, lo que lo convierte en un escenario sumamente intimidante. Habitualmente, este coliseo es la casa de los Seattle Sounders de la MLS y de los Seattle Seahawks de la NFL.

Más allá de su inconfundible diseño arquitectónico en forma de herradura y sus imponentes techos en voladizo —pensados para resguardar a los fanáticos del habitual clima lluvioso de la región— el estadio es mundialmente famoso por su acústica. La estructura está diseñada para concentrar y amplificar el sonido hacia el campo de juego, lo que le ha valido en el pasado el récord Guinness por ser el estadio más ruidoso del mundo deportivo.

Lumen Field, Seattle.

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Un duelo con historia y presión en juego

Albergar este enfrentamiento no es un detalle menor para el estadio. Para la Selección de Egipto, comandada por su histórico emblema y capitán Mohamed Salah, el partido en Seattle representa la inmejorable oportunidad de alcanzar la fase eliminatoria y romper una larga sequía de 92 años sin grandes éxitos en este torneo.

En la vereda de enfrente estará Irán, un seleccionado duro y sumamente aguerrido. El combinado asiático, liderado en el ataque por el experimentado Mehdi Taremi, también saldrá con el cuchillo entre los dientes buscando imponer condiciones, lo que garantiza que las gradas del coloso de Washington presenciarán un cruce vibrante y definitorio.

¿A qué hora y dónde ver Egipto vs. Irán?

El partido comienza a las 00:00 horas de Argentina (20:00 hora local en Seattle) y cuenta con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, que está acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik.

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La transmisión en vivo para el territorio argentino está a cargo de DSports y TyC Sports, y también podrá seguirse de manera online a través de las plataformas de streaming DGO y TyC Sports Play.