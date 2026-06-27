En el Lincoln Financial Field Stadium, ubicado en la ciudad de Philadelphia, Pensilvania, los croatas y ghaneses disputan un partido decisivo para definir su futuro en el Mundial 2026.

Este sábado 27 de junio se enfrentan Croacia y Ghana por la fecha 3 del Grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Philadelphia Stadium. Ambos seleccionados buscarán un resultado clave para asegurar su pase a los 16avos de final en una zona que se define de manera apasionante.

Durante la fecha pasada, el combinado croata dirigido por Zlatko Dalić se recuperó del traspié inicial y venció a Panamá por 1-0. Con este alivio, la escuadra europea comandada por la inagotable jerarquía de Luka Modrić llega a este trascendental partido con 3 unidades, por lo que está obligada a buscar una victoria para no depender de otros resultados o, en el peor de los casos, conformarse con un empate que la deje a la expectativa de clasificar como uno de los mejores terceros.

Por su parte, el seleccionado de Ghana llega en una posición de privilegio. El equipo que es conducido por el experimentado Carlos Queiroz se mantiene invicto y sin recibir goles tras empatar 0-0 frente a Inglaterra y derrotar a los panameños. Con 4 puntos en el bolsillo, un simple empate le bastará a Las Estrellas Negras para estampar su firma en la próxima ronda e incluso aspirar a quedarse con el liderato absoluto del grupo de cara a los cruces de eliminación directa.

Lincoln Financial Field, Philadelphia.

¿Qué canal pasa Croacia vs. Ghana?

El partido entre Croacia y Ghana, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y TyC Sports, además del streaming de DGO y TyC Sports Play.

¿A qué hora se juega Croacia vs. Ghana?

Los seleccionados de Croacia y Ghana se encontrarán frente a frente este sábado 27 de junio, desde las 18:00 horas de la República Argentina, en el Philadelphia Stadium de Pensilvania.

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Argentina : 18.00 horas

: 18.00 horas Uruguay: 18.00 horas

Brasil: 18.00 horas

Paraguay: 18.00 horas

Estados Unidos del Este (ET): 17.00 horas

Chile: 17.00 horas

Bolivia: 17.00 horas

Venezuela: 17.00 horas

Estados Unidos del Central (CT): 16.00 horas

Colombia: 16.00 horas

Ecuador: 16.00 horas

Perú: 16.00 horas

Estados Unidos de la Montaña (MT): 15.00 horas

México: 14.00 horas

Estados Unidos del Pacífico (PT): 13.00 horas

España: 23.00 horas

Terna arbitral de Croacia vs. Ghana

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Asistente 1: Michael Barwegen (Canadá)

Asistente 2: Lyes Arfa (Canadá)

Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Quinto árbitro: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)

VAR: Guillermo Pacheco (México)

AVAR: Rodolpho Toski (Brasil)

SVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Fixture del Grupo L del Mundial 2026

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Tabla de posiciones del Grupo L del Mundial 2026