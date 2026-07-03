Dónde y en qué estadio se está jugando Colombia vs. Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026

Por los 16avos de final de la Copa del Mundo, los sudamericanos se miden con los africanos en Kansas City.

Este viernes 3 de julio, la Selección de Colombia se enfrenta con Ghana por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinando que define un clasificado a la próxima ronda y el otro elenco queda eliminado. Bajo ese contexto, ambos combinados se miden en un encuentro estelar, en el estadio ubicado en Kansas City.

Este recinto fue inaugurado en 1972 bajo el legendario nombre de Arrowhead Stadium. Este gigante del deporte es mundialmente famoso por ser el hogar de los Kansas City Chiefs en la NFL. Para cumplir con las estrictas normativas del torneo ecuménico, fue temporalmente bautizado por la FIFA como el Estadio de Kansas City.

Kansas City Stadium, recinto de Colombia – Ghana por el Mundial 2026. (Getty Images)

Se trata del inmueble deportivo más grande del estado de Misuri, consolidado como una auténtica fortaleza gracias a un singular diseño arquitectónico cuyas tribunas superiores poseen una inclinación tan pronunciada que resulta imposible de replicar en las construcciones modernas.

Una de las características más imponentes de este estadio con capacidad para más de 76.000 espectadores es su acústica incomparable. El estadio ostenta de forma oficial el récord Guinness como el más ruidoso del planeta, un factor que promete trasladar toda la presión de la afición directamente hacia el campo de juego.

Kansas City Stadium, recinto de Colombia – Ghana por el Mundial 2026. (Getty Images)

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Pensando en el torneo, las autoridades locales completaron una serie de reformas estructurales de vanguardia que incluyeron la remoción de asientos en las esquinas inferiores para ensanchar el terreno, la modernización de los sistemas de ventilación interna y el acondicionamiento premium de su césped natural NorthBridge Bermudagrass.

El cuadro final del Mundial 2026