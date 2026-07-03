Cómo ver en vivo y online Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Este viernes 3 de julio, la Selección de Colombia y Ghana se enfrentan por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque define la clasificación a los octavos de final y un equipo queda eliminado inmediatamente.

El combinado sudamericano tuvo un sólido arranque en la fase de grupos y demostró la jerarquía de sus futbolistas. Primero venció 3-1 a Uzbekistán y luego 1-0 a República Democrática del Congo. Por último, igualo 0-0 ante Portugal para cerrar la primera ronda y sellar la clasificación a los 16avos de final como puntero de su zona.

En contraparte, el elenco oriundo de África fue de mejor a peor durante la fase inicial. En primer lugar, le ganó 1-0 a Panamá e inmediatamente después empató 0-0 contra Inglaterra, antes de culminar la instancia con una derrota por 2-1 frente a Croacia. Con estas estadísticas sobre la mesa, los ghaneses avanzaron de ronda en la tercera posición, con 4 unidades en total.

James Rodríguez, capitán de Colombia en el Mundial 2026. (Getty Images)

Qué canal pasa Colombia vs. Ghana

El compromiso entre Colombia y Ghana, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, se transmite a través de DAZN.

A qué hora se juega Colombia vs. Ghana

Los combinados nacionales de Colombia y Ghana se encuentran frente a frente en el tercer turno de la jornada, es decir este viernes a las 22:30 horas de la República Argentina, en el Arrowhead Stadium, ubicado en la reconocida ciudad de Kansas, Estados Unidos.

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El cuadro final del Mundial 2026