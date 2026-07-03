Quién es Clément Turpin, el árbitro de Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026

El juez francés fue designado por la FIFA para impartir justicia en este duelo clave de los 16avos de final. Repasamos su perfil, su destacada trayectoria y su reciente galardón como el mejor árbitro del planeta.

Este viernes 3 de julio, las selecciones de Colombia y Ghana se ven las caras en el imponente Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium) por los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Para este trascendental encuentro de eliminación directa, la FIFA decidió confiar en el arbitraje europeo y designó al francés Clément Turpin como el encargado de impartir justicia.

Acompañado por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages como asistentes de línea —y con los también franceses Jerome Brisard y Willy Delajod como encargados del VAR—, Turpin afronta su tercer reto en esta máxima cita de la redonda, tras haber pitado en los choques entre Paraguay vs. Australia e Inglaterra vs. Croacia. Pero, ¿quién es este colegiado que se ha ganado un lugar de privilegio en la élite del arbitraje internacional?

Clément Turpin, el árbitro de Colombia – Ghana. (Stu Forster/Getty Images)

Trayectoria y consolidación de Clément Turpin

Nacido el 16 de mayo de 1982 en Oullins, Francia, Turpin tiene 44 años y una extensa carrera plagada de éxitos. Hizo su debut en la Ligue 1, la máxima categoría del fútbol galo, en 2008, convirtiéndose rápidamente en uno de los referentes nacionales gracias a su temple, su sobriedad para llevar los partidos y su excelente sentido de la ubicación.

Gracias a sus inobjetables actuaciones, recibió la tan ansiada insignia internacional de la FIFA en 2010. A partir de allí, su rodaje fuera de las fronteras de Francia creció de manera ininterrumpida: dirigió en múltiples Eurocopas, Mundiales anteriores, y fue el juez principal en definiciones emblemáticas de competiciones de clubes como la UEFA Europa League y la mismísima final de la Champions League en 2022 entre Real Madrid y Liverpool.

Clément Turpin, el árbitro designado por FIFA para Colombia – Ghana. (Richard Pelham/Getty Images)

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El reconocimiento como el mejor del mundo

Más allá de sus designaciones en los partidos más calientes del Viejo Continente, el prestigio de Turpin alcanzó un estatus legendario recientemente. En 2025, la prestigiosa Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo galardonó oficialmente como el mejor árbitro del mundo, destacando su precisión en la toma de decisiones, su capacidad para absorber la presión en los partidos a todo o nada y su impecable aplicación del reglamento.

Este importante reconocimiento no hizo más que revalidar su posición como una garantía de jerarquía para la FIFA a la hora de asignarle los encuentros de mayor voltaje en esta Copa del Mundo.

Estadísticas y estilo de arbitraje

Dentro de la cancha, el colegiado francés se caracteriza por intentar darle dinámica al juego, privilegiando el ritmo por sobre las interrupciones constantes. Según los portales de estadísticas arbitrales, suele tener un promedio bajo de amonestaciones, prefiriendo siempre el diálogo respetuoso y frontal con los futbolistas para calmar las tensiones (en este Mundial, apenas sacó una amarilla en el duelo de los sudamericanos). Sin embargo, su enorme experiencia internacional le permite imponer su autoridad sin titubeos si la vehemencia del juego así lo requiere.