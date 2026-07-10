Cómo ver en vivo y online España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Españoles y belgas definen en Los Ángeles el boleto a la semifinal en la que ya espera Francia.

Las selecciones de España y Bélgica miden fuerzas este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador del encuentro que tendrá al inglés Michael Oliver como árbitro principal se medirá en semifinales ante Francia, que ayer derrotó 2-0 a Marruecos.

España inició la Copa del Mundo con un inesperado empate sin goles ante Cabo Verde, pero luego acumuló pleno de victorias para quedarse con el primer lugar de su grupo, imponiéndose a Arabia Saudita y Uruguay, y despachar tanto a Austria en dieciseisavos de final como a Portugal en octavos.

Más trabajoso fue el camino para la Selección de Bélgica, que empató sus dos primeros partidos, ante Egipto e Irán, y recién pudo imponerse en el cierre de la fase de grupos 5-1 ante Nueva Zelanda. En dieciseisavos de final promovió una gran remontada en un partido que perdía 2-0 ante Senegal, para empatarlo y finalmente imponerse 3-2 en la prórroga. Y despertó todo su potencial en octavos ante Estados Unidos, para superarlo por 4-1.

España llega al partido como favorita a quedarse con la clasificación.

¿A qué hora juegan España vs. Bélgica?

El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Bélgica está programado para este viernes 10 de julio a las 16.00 en hora de Argentina.

¿Qué canal pasa España vs. Bélgica?

En Argentina, el partido de cuartos de final entre España y Bélgica podrá verse en vivo por televisión en DSports, canal también disponible en la grilla de Flow hasta la finalización del Mundial, y Telefe. De manera online, podrá seguirse por las plataformas de streaming de DGO, Flow y Paramount+.

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Las probables formaciones de España y Bélgica

El seleccionado español saldría a la cancha con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Peri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.

La Selección de Bélgica haría lo propio con Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken; Dodi Lukebakio, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere.

Data clave

España y Bélgica se enfrentan este viernes por los cuartos del Mundial 2026.

se enfrentan este viernes por los cuartos del Mundial 2026. El SoFi Stadium de Los Ángeles albergará el partido a las 16:00.

de Los Ángeles albergará el partido a las 16:00. Francia será el rival en semifinales del vencedor de este encuentro.