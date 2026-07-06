Cómo ver en vivo y online Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Este lunes 6 de julio, Estados Unidos y Bélgica se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque define la clasificación a los cuartos de final y un equipo queda eliminado inmediatamente.

El combinado anfitrión tuvo un contundente arranque en el certamen: aplastó 4-1 a Paraguay y luego venció 2-0 a Austrialia. Ya con la clasificación asegurada, cayó 3-2 contra Turquía, pero no generó ninguna modificación. Por último, le ganó 2-0 a Bosnia por los 16avos de final y consiguió el boleto a esta instancia, donde busca imponerse para continuar su camino rumbo al título.

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos. (Getty Images)

En contraparte, el seleccionado europeo fue muy irregular en el inicio de la competición. Al principio, empató 1-1 ante Egipto y 0-0 con Irán, antes de demostrar su jerarquía ofensiva cuando goleó 5-1 a Nueva Zelanda. En su primer cruce de eliminación directa le ganó agónicamente 3-2 a Senegal en un partidazo y ahora debe chocar contra el conjunto local.

Qué canal pasa Estados Unidos vs. Bélgica

El compromiso entre Estados Unidos y Bélgica, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, se transmite a través de DAZN, TyC Sports y TyC Sports Play.

A qué hora se juega Estados Unidos vs. Bélgica

Los combinados nacionales de Estados Unidos y Bélgica se encuentran frente a frente en el segundo turno de la jornada, es decir este lunes a las 21 horas de la República Argentina, en el Lumen Field, ubicado en la reconocida ciudad de Seattle, Estados Unidos.

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El cuadro final del Mundial 2026