Cómo ver en vivo y online Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos y africanos por la primera fecha de la fase de grupos.

En el marco de la jornada inaugural del Grupo I del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de Francia se mide frente a la Selección de Senegal en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo de la primera fase. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho en una zona que comparten con los otros dos integrantes del grupo.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los de Les Bleus iniciarán su camino ante Los Leones de la Teranga, que llegan dispuestos a plasmar todo su poderío físico y jerarquía en su debut.

Mbappé, la figura de Francia. (Foto: Getty).

¿A qué hora juegan Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este martes 16 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas Brasil: 16:00 horas

16:00 horas Chile: 15:00 horas

15:00 horas Bolivia: 15:00 horas

15:00 horas Paraguay: 15:00 horas

15:00 horas Venezuela: 15:00 horas

15:00 horas Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 14:00 horas

14:00 horas Perú: 14:00 horas

14:00 horas México: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT)

15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) España: 21:00 horas

¿Qué canal pasa Francia vs. Senegal EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de la pantalla de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

Publicidad

El fixture del Mundial 2026