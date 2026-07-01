Si Estados Unidos gana, dónde y contra quién juega los octavos de final del Mundial 2026

El combinado norteamericano busca meterse en octavos de final de la Copa del Mundo, donde ya espera su posible próximo rival.

Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, parte como claro favorito en el compromiso por los 16avos de final que se disputa este miércoles en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (San Francisco Bay Area Stadium). Pero el fútbol, y sobre todo este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, nos tiene acostumbrados a las sorpresas, por lo que el combinado de Bosnia-Herzegovina podría intentar dar el batacazo en la primera aparición de su historia en una fase de eliminación directa.

El partido de octavos de final entre el ganador de la llave de Estados Unidos y Bosnia y Bélgica, que viene de eliminar a Senegal, se jugará el próximo lunes 6 de julio en el Estadio Seattle (conocido tradicionalmente como Lumen Field). El encuentro en el ruidoso recinto del estado de Washington se llevará a cabo a las 21:00 horas de Argentina (17:00 locales).

Lumen Field Stadium, Seattle.

Las alineaciones de Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina

Por el lado del conjunto local, Mauricio Pochettino envía al campo a su mejor once disponible para no dejar dudas y asegurar el boleto ante su gente:

Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Christian Pulisic, figura de Estados Unidos.

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Por su parte, Bosnia-Herzegovina, que viene con el pecho inflado tras eliminar a Qatar en la jornada final de la fase de grupos, apuesta al siguiente equipo buscando hacer historia:

Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac, Amar Dedic; Armin Gigovic, Ivan Sunjic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko y Kerim Alajbegovic.

Los bosnios celebran uno de sus goles en el Mundial 2026.

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El cuadro del Mundial 2026