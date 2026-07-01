Quién es el árbitro de Bélgica vs. Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026

El hondureño Said Martínez será el encargado de impartir justicia en Seattle. Será su tercer partido en esta Copa del Mundo.

Bélgica y Senegal se enfrentan este miércoles primero de julio en el Lumen Field Stadium de Seattle, desde las 17.00 en hora de Argentina, por los 16avos de final del Mundial 2026.

El encuentro tendrá al hondureño Saíd Martínez como árbitro principal y un equipo de colegiados con diversas nacionalidades. Los dos colaboradores serán de Honduras, mientras que el cuarto y quinto árbitro serán colombianos. En el VAR habrá participación mexicana, brasileña y española.

Cabe destacar que, el ganador de este cruce, quedará confirmado como el noveno seleccionado en meterse a los octavos de final del certamen, detrás de Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México e Inglaterra. Quien clasifique, esperará por Estados Unidos o Bosnia en la próxima instancia.

En lo que respecta al árbitro principal de la jornada, este será su tercer partido en el Mundial, luego de lo que fueron sus participaciones en los empates entre Qatar y Suiza y el de Inglaterra contra Ghana.

Said Martínez, el árbitro de Bélgica – Senegal (Getty)

El equipo arbitral completo

A: Said Martinez – Honduras

A1: Walter Lopez – Honduras

A2: Christian Ramirez – Honduras

4to: Andres Rojas – Colombia

5to: Alexander Guzman – Colombia

VAR: Guillermo Pacheco – México

AVAR: Rodolpho Toski – Brasil

SVAR: Carlos Del Cerro Grande – España

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Las probables formaciones de Bélgica y Senegal

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku.

Senegal: Mory Diaw; Krepin Diatta, Pathe Ciss, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Habib Diarra; Ilman Ndiaye, Sadio Mané e Ismaila Sarr.

El cuadro del Mundial 2026