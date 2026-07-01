Por qué no ataja Edouard Mendy en Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026

Todos los detalles relacionados con la ausencia del portero habitualmente titular de Senegal en este partido por los 16avos de final.

Este miércoles, en el Lumen Field Stadium de Seattle, Estados Unidos, los seleccionados de Bélgica y Senegal se encuentran frente a frente bajo la órbita de los 16avos de final del Mundial 2026. Se trata de un cotejo de eliminación directa, por lo que ambos son conscientes de que no tienen margen de error.

En ese contexto, en el combinado africano, que viene de conseguir la clasificación de forma trabajada y compleja en un grupo también compuesto por Francia, Noruega e Irak, se destaca la baja sensible de Edouard Mendy, una de sus figuras y su arquero titular.

¿Por qué no ataja Mendy en Senegal?

Durante la derrota de Senegal frente a Noruega, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, el experimentado portero que milita en Al-Ahli, equipo de la máxima categoría de Arabia Saudita, sufrió una lesión.

Mendy se retiró del campo de juego a los 18 minutos de la etapa complementaria como consecuencia de una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda. Naturalmente, no solamente se perderá este cotejo sino también el resto del Mundial, si su equipo avanza.

Las alineaciones de Bélgica y Senegal

El cuadro del Mundial 2026