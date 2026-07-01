Si Bélgica gana, dónde y contra quién juega los octavos de final del Mundial 2026

Así se ve el cuadro de Bélgica y su posible cruce de octavos de final en la Copa del Mundo.

A pesar de una muy modesta actuación en fase de grupos, en la que consiguió apenas una victoria, la Selección de Bélgica ganó el Grupo G del Mundial 2026 y jugará contra Senegal en su partido de 16avos de final de este miércoles, pactado para disputarse en el Lumen Field de Seattle.

Curiosamente, el seleccionado belga, más allá de sus apáticas presentaciones en fase de grupos, tendrá como rival a Senegal, que hasta la última fecha no había sumado puntos y había recibido 6 goles, luego de caer 3-1 vs. Francia y 3-2 vs. Noruega. Sin embargo, su goleada contra Irak por 5 a 0 les permitió avanzar a los 16avos de final.

Senegal y Bélgica, ambos ganaron apenas un partido en este Mundial, hasta el momento. (Getty)

El rival de Bélgica o Senegal en octavos de final

El ganador de este partido será el primero de los dos equipos de la llave de octavos de final, que se jugará el próximo lunes 6 de junio en Lumen Field de Seattle a las 21hs, en horario argentino.

El rival del ganador de Bélgica/Senegal se conocerá esta misma noche, ya que saldrá del duelo entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina. Curiosamente, este estadio es el mismo donde Bélgica y Senegal se miden hoy. Además, ya albergó otro partido de los belgas (empate 1-1 vs. Egipto) y uno de Bosnia (3-1 vs. Qatar).

El ganador de Bélgica/Senegal enfrentará al ganador de Estados Unidos/Bosnia-Herzegovina, el lunes 6 de julio desde las 21 horas en el Lumen Field de Seattle por los octavos de final del Mundial 2026.

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El cuadro de los 16avos del Mundial 2026