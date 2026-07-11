Cómo ver en vivo y online Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos por los cuartos de final.

En el marco de las llaves de eliminación directa de los cuartos de final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de Inglaterra se mide frente a la Selección de Noruega en lo que promete ser un duelo de altísimo voltaje y paridad absoluta en esta fase decisiva. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho y quedarse con el boleto hacia las semifinales.

El encuentro se disputará en uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, el Hard Rock Stadium de Miami, donde la escuadra británica se jugará su destino ante el combinado escandinavo, que llega dispuesto a plasmar toda su jerarquía ofensiva, orden y sus principales figuras mundiales en este trascendental choque a todo o nada.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este sábado 11 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 18:00 horas

18:00 horas Uruguay: 18:00 horas

18:00 horas Brasil: 18:00 horas

18:00 horas Chile: 17:00 horas

17:00 horas Bolivia: 17:00 horas

17:00 horas Paraguay: 17:00 horas

17:00 horas Venezuela: 17:00 horas

17:00 horas Ecuador: 16:00 horas

16:00 horas Colombia: 16:00 horas

16:00 horas Perú: 16:00 horas

16:00 horas México: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos: 17:00 horas (ET) / 14:00 horas (PT)

17:00 horas (ET) / 14:00 horas (PT) Inglaterra: 22:00 horas

22:00 horas Noruega: 23:00 horas

Harry Kane, la gran figura de Inglaterra. (Foto: Getty).

¿Qué canal pasa Inglaterra vs. Noruega EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports y DGO —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

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El cuadro del Mundial 2026