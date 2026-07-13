Sorloth denunció amenazas por no darle un pase a Haaland en la eliminación de Noruega del Mundial

Pese a haber firmado la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo, la eliminación de Noruega en los cuartos de final frente a Inglaterra dejó un clima mucho más cercano al fastidio que al orgullo entre parte de sus hinchas. Y esa frustración terminó cruzando un límite. Alexander Sorloth, una de las […]

Pese a haber firmado la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo, la eliminación de Noruega en los cuartos de final frente a Inglaterra dejó un clima mucho más cercano al fastidio que al orgullo entre parte de sus hinchas. Y esa frustración terminó cruzando un límite. Alexander Sorloth, una de las principales figuras del seleccionado nórdico, fue blanco de una ola de amenazas e insultos en las redes sociales luego de una jugada puntual que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro.

El episodio ocurrió cuando Noruega todavía ganaba 1-0. A pocos minutos del descanso, Sorloth encabezó un contraataque con superioridad numérica junto a Erling Haaland. En lugar de asistir a su compañero, que llegaba prácticamente solo frente al arco, el delantero decidió intentar la definición individual. Su remate fue bloqueado por la defensa inglesa y, apenas unos minutos más tarde, Jude Bellingham marcó el empate que inició la remontada británica rumbo al 2-1 definitivo en el alargue.

ERA ANTES, SORLOTH



El delantero tenía a Haaland a disposición, pero el noruego de Atlético de Madrid intentó jugarla a la personal y el balón quedó en manos de Pickford.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/thx3yr0WNv — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Tras el encuentro, el propio delantero del Atlético de Madrid explicó qué ocurrió en esa jugada que terminó convirtiéndose en el centro de todas las críticas. “Doy un toque, levanto la vista y veo que Stones bloquea el pase. Después doy otro toque y espero que él haga un movimiento, en lugar de obligarlo yo a hacerlo. Lo único que quería era pasársela a Erling, pero cuando vi que no podía, decidí rematar”, explicó.

Su versión coincidió con la lectura táctica de la acción, aunque no alcanzó para calmar el enojo de muchos hinchas, que consideraron que había desperdiciado una oportunidad inmejorable para liquidar el partido. Fue allí cuando las críticas aparecieron y rápidamente dieron paso a un escenario mucho más preocupante.

Lena Selnes, pareja de Sorloth y madre de sus dos hijos, reveló que el futbolista comenzó a recibir mensajes con amenazas de muerte y comentarios que lo instaban a quitarse la vida. La mujer decidió exponer públicamente la situación mediante sus redes sociales, donde compartió capturas de algunos de los mensajes que llegaron tras la eliminación.

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Entre ellos aparecían frases como pedidos para que el delantero “se suicidara” o que “se tirara desde lo alto de un acantilado”. Además, confirmó que iniciará acciones legales contra los responsables de esas publicaciones.

El posteo de la pareja de Sorloth.

El seleccionador noruego, Stale Solbakken, también se refirió al episodio y lamentó el nivel de violencia alcanzado tras la derrota. “Es trágico. Este es el mundo en el que vivimos. Les digo a los jugadores que se mantengan alejados de las redes sociales, especialmente en días como este. No hay mucho más que decir, salvo que carece completamente de sentido”, expresó el entrenador.

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Con 30 años, Sorloth fue uno de los futbolistas más importantes de una Noruega que, por primera vez en su historia, alcanzó los cuartos de final de un Mundial. Sin embargo, una única decisión dentro del campo terminó convirtiéndolo en el principal apuntado por un sector de los aficionados.