Cómo ver en vivo y online Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este sábado 20 de junio en el primer turno, Países Bajos y Suecia se enfrentan por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque empieza a definir el rumbo hacia la clasificación a los 16avos de final de la cita máxima, que es el objetivo de ambos.

Los neerlandeses tuvieron un arranque irregular: empataron 2-2 contra Japón. A pesar de estar en ventaja en dos ocasiones, no supieron cuidar el resultado y apenas sumaron una igualdad en el debut mundialista. Con Virgil Van Dijk como capitán y arma letal en el área contraria que ya convirtió un gol, los dirigidos por Ronald Koeman van por conseguir un triunfo fundamental.

En contraparte, los nórdicos aplastaron 5-1 a Túnez. El tridente ofensivo se lució y estuvo a la altura de las expectativas, a tal punto que Yasin Ayari marcó dos goles, Viktor Gyokeres convirtió y habilitó a Alexander Isak, que anotó uno y repartió dos asistencias. Y ahora, buscan una victoria ante los Naranjas para sellar la clasificación a los dieciseisavos de final de la cita máxima.

El equipo titular de Suecia en el Mundial 2026. (Getty Images)

Qué canal pasa Países Bajos vs. Suecia

El compromiso entre Países Bajos y Suecia, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, también transmiten TyC Sports y la plataforma digital TyC Sports Play.

A qué hora se juega Países Bajos vs. Suecia

Los combinados nacionales de Países Bajos y Suecia se encuentran frente a frente en el tercer turno de la jornada, es decir este sábado a las 14 horas de la República Argentina, en el NRG Stadium, ubicado en la reconocida ciudad de Houston, dentro del Estado de Texas.

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El fixture del Mundial 2026