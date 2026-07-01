Quedó eliminado del Mundial 2026 en manos de Mbappé y confesó que ahora apoyará a la Selección Argentina: “Son muy apasionados”

La Selección de Suecia batalló en 16avos de final, pero una imponente Francia decretó su caída. Ahora, la Albiceleste sumó en Elliot Stroud a un nuevo hincha.

Con una nueva exhibición de Kylian Mbappé, la Selección de Francia dejó en el camino este martes a su par de Suecia y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. Del otro lado, el combinado nórdico se despidió de la cita tras una presentación repleta de altibajos.

Suecia cosechó una abultada victoria ante Túnez, un empate ante Japón y perdió por goleadas ante Países Bajos y Francia. El poderío ofensivo no alcanzó y los de Graham Potter deberán seguir el resto de la cita por la televisión. Allí es donde la Selección Argentina ganará un hincha más.

Es que Elliot Stroud, volante ofensivo del conjunto sueco, declaró que apoyará a la Albiceleste de Lionel Messi para lo que resta del Mundial. Le preguntaron cuál será su nuevo equipo tras la eliminación del suyo y no lo dudó.

“Por supuesto, si me preguntas, diré Argentina. Los argentinos son muy apasionados, les encanta el fútbol y creo que se ve en la Copa del Mundo y en los clubes”, expuso el futbolista del Mjällby AIF de la Primera División de Suecia.

🙌📷 ¡ARGENTINA TIENE UN NUEVO HINCHA! El sueco Elliot Stroud habló tras la eliminación de su seleccionado ante Francia en la Copa del Mundo y sorprendió con sus declaraciones sobre la Albiceleste… ¡HASTA FUE A UN BANDERAZO!pic.twitter.com/Rc0sjZhbDk — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026

Además, Stroud reveló que estuvo presente en el banderazo de los hinchas argentinos en la previa del partido ante Jordania y contó los detalles de su visita a la convocatoria albiceleste.

Publicidad

“Mi familia estaba viviendo cerca y supimos que había una base de hinchas argentinos a la vuelta de la esquina, así que fuimos a visitar y mirar cómo era. Fue increíble. Fue una experiencia nueva, algo genial a lo que tal vez no estoy acostumbrado. Fue muy genial”, comentó el volante.

Datos clave