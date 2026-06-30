Por qué no juega Desiré Doué en Francia vs. Suecia por los 16avos del Mundial 2026

El extremo del PSG será parte de los relevos en el primer mata-mata de Les Bleus por decisión de Didier Deschamps.

La Selección de Francia pone primera en los 16avos de final del Mundial 2026. El rival de Les Bleus en dicha instancia será su par de Suecia, en un duelo que se disputará en el MetLife de Nueva Jersey desde las 18:00 de Argentina.

Para dicho compromiso, el seleccionador francés, Didier Deschamps, definió la formación y no puso en cancha a los “cuatro fantásticos” juntos en ataque, ya que Desiré Doué partirá como una alternativa en el banco de suplentes.

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise serán titulares, pero Deschamps decidió que Doué sea alternativa para este compromiso, por lo que su ausencia es meramente táctica. Su reemplazante será Bradley Barcola.

Las formaciones de Francia y Suecia

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

La composition des Bleus pour affronter la Suède en 16e de finale 🇫🇷💪



🔜 Coup d’envoi à 23h00 sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#FRASWE l #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6uATVI0O3m — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2026

Suecia: Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Daniel Svensson, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson, Elliot Stroud; Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

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El rival de Francia o Suecia en 16avos de final del Mundial

El ganador de la llave que cruza a los dos combinados europeos enfrentará, el próximo sábado a las 18 horas de Argentina, a la Paraguay de Gustavo Alfaro, que viene de eliminar por penales a Alemania en Boston.

El equipo arbitral completo

Árbitro principal: Danny Makkelie (Países Bajos).

Danny Makkelie (Países Bajos). Asistente 1: Hessel Steegstra (Países Bajos).

Hessel Steegstra (Países Bajos). Asistente 2: Jan de Vries (Países Bajos).

Jan de Vries (Países Bajos). Cuarto árbitro: Tori Penso

Tori Penso Árbitro VAR: Dennis Higler (Países Bajos).

Asistente VAR 1 (AVAR): Bram Van Driesscher (Bélgica).

Bram Van Driesscher (Bélgica). Asistente VAR 2: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

La llave de 16avos de final del Mundial