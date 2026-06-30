Las alineaciones de Francia vs. Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026

Duelo de europeos por un lugar en los octavos de final, donde espera Paraguay que ya eliminó a Alemania.

Este martes 30 de junio, Francia y Suecia se enfrentan por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque define la clasificación a los octavos de final y un equipo queda eliminado inmediatamente.

El combinado francés tuvo un sólido arranque y cerró la fase de grupos invicto: venció 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. Tras termina con puntaje ideal en la primera ronda y con un Kylian Mbappé intratable, el elenco galo quiere tomarse revancha para volver a conquistar el trofeo más pretendido por todo el planeta y por eso quiere aplastar a los nórdicos.

En contraparte, los oriundos de la región escandinava protagonizaron una fase muy cambiante. Primero aplastaron 5-1 a Túnez, pero luego fueron vapuleados al perder 5-1 contra Países Bajos y para culminar la instancia, empató 1-1 ante Japón. De esta manera, el conjunto con raíces vikingas busca dar la sorpresa ante los gigantes del Viejo Continente.

Kylian Mbappé, máxima figura de Francia en el Mundial 2026. (Getty Images)

Las alineaciones de Francia – Suecia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Daniel Svensson, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson, Elliot Stroud; Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

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Qué canal pasa Francia vs. Suecia

El compromiso entre Francia y Suecia, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, se transmite a través de DAZN, TyC Sports y TyC Sports Play.