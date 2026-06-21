Cómo ver en vivo y online Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este domingo 21 de junio en el tercer turno, Uruguay y Cabo Verde se enfrentan por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque empieza a definir el rumbo hacia la clasificación a los 16avos de final de la cita máxima, que es el objetivo de ambos.

El combinado charrúa no tuvo su mejor arranque: empató 1-1 ante Arabia Saudita en el estreno mundialista. Tras empezar perdiendo, Maximiliano Araújo igualó la historia y luego casi lo gana sobre el final. Así las cosas, el equipo que dirige Marcelo Bielsa sabe que necesita una victoria porque en la última fecha enfrenta a España y eso no será un compromiso sencillo.

En contraparte, el seleccionado africano hizo historia al sumar su primer punto en una Copa del Mundo, tras igualar sin goles contra España en el estreno absoluto. De esta manera, el conjunto debutante en una cita máxima, ahora busca dar la sorpresa frente a la Celeste para intentar cosechar más unidades y soñar con una clasificación a los 16avos de final.

Los futbolistas de Cabo Verde tras empatar con España en el Mundial 2026. (Getty Images)

Qué canal pasa Uruguay vs. Cabo Verde

El compromiso entre Uruguay y Cabo Verde, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, también transmiten Telefé y Disney+.

A qué hora se juega Uruguay vs. Cabo Verde

Los combinados nacionales de Uruguay y Cabo Verde se encuentran frente a frente en el tercer turno de la jornada, es decir este domingo a las 19 horas de la República Argentina, en el Hard Rock Stadium, ubicado en la reconocida ciudad de Miami, en la península de Florida de Estados Unidos.

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La tabla de posiciones del grupo

El fixture completo del Mundial 2026