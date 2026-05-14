Con 8 jugadores del fútbol argentino: Colombia presentó su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo confirmó una lista sin grandes ausencias pero varios candidatos fuertes para entrar entre los 26 que irán al Mundial.

Desde hace ya un par de días han comenzado a presentarse las listas de 55 jugadores que cada seleccionado debe entregar como anticipo a la definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026. En ese contexto, Néstor Lorenzo hizo oficial la prelista de la Selección Colombia, con grandes figuras como Luis Díaz, James Rodríguez o Daniel Muñoz, y también ocho jugadores del fútbol argentino.

Los futbolistas que participan de la LPF y tienen chances de estar en el Mundial 2026 son Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Jhojan Romaña (San Lorenzo), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Fernando Quintero (River Plate), Kevin Castaño (River Plate), Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata) y Santiago Arias (Independiente).

Juan Fernando Quintero, entre los 55 que pueden ir al Mundial para Colombia. (Getty)

Los 55 preconvocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros: Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas

Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas Defensor: Juan Cabal, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Jhojan Romaña, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Edier Ocampo, Daniel Muñoz, Álvaro Angúlo, Cristian Borja, Deiver Machado, Johan Mojica, Junior Hernández

Juan Cabal, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Jhojan Romaña, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Edier Ocampo, Daniel Muñoz, Álvaro Angúlo, Cristian Borja, Deiver Machado, Johan Mojica, Junior Hernández Mediocampistas: Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Arias, Jorge Carrascal Jordan Barrera

Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Arias, Jorge Carrascal Jordan Barrera Delanteros: Yaser Asprilla, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwin Cetré, Luis Díaz, Sebastián Villa, Carlos Andrés Gómez, Jhon Stiven Mendoza, Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Juan Camilo Hernández, Luis Suárez, Neyser Villareal, Kevin Viveros.

La lista definitiva de 26 tendrá que ser presentada a fin de mes, el 30 de mayo, aunque hay tiempo hasta el 1 de junio, puesto que el día 2 de junio serán anunciadas oficialmente todas las listas finales de las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026.

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El grupo de Colombia en el Mundial 2026

Colombia forma parte del Grupo K del Mundial 2026, el cual comparte con Portugal, RD Congo y Uzbekistán. Su debut en la competición será el 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Luego enfrentará a RD Congo, el 23 de junio en el Estadio Akron de Jalisco y cerrará la fase de grupos contra Portugal, el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.