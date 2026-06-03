La FIFA se olvidó de Nico Paz: la publicación sobre el Mundial 2026 en la que falta el jugador de la Selección Argentina

Con 21 años, el surgido de Real Madrid fue convocado para defender la corona de la Albiceleste en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia por la fase de grupos del Mundial 2026. Aunque la Albiceleste mantiene a la base de Qatar 2022, hay un puñado de futbolistas que emergieron para aportar lo suyo en la defensa del título. Nico Paz es uno de ellos.

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En nacido en España y surgido de las inferiores de Real Madrid decidió ponerse la camiseta de la nación de su padre, Pablo Paz, quien también tuvo el privilegio de disputar una cita mundialista con Argentina. El exdefensor participó en el Mundial 1998 bajo las órdenes de Daniel Passarella.

Pero la FIFA pasó por alto este dato en su última publicación sobre padres e hijos que participaron en Mundiales. El organismo que regula al fútbol alrededor del planeta nombró a 9 exjugadores cuyos primogénitos participarán en la edición 2026, pero no hay mención para Nico Paz, entre los 26 convocados de Lionel Scaloni.

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Nico Paz arribó a Estados Unidos. (Foto: Getty)

En cambio, la publicación sí hace mención a Diego Simeone y a Giuliano, su dirigido en Atlético de Madrid. El volante por derecha debutará en la cita máxima en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que su padre estuvo presente en los torneos de 1994, 1998 y 2002.

Además, a nivel internacional, el posteo menciona a duplas de padres e hijos como Sergio Conceicao y Francisco, Alfie Haaland y Erling, Patrick Kluivert y Justin y Zinedine Zidane y Luca.

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Nico Paz se recupera de su lesión y busca llegar a tiempo al debut

A BOLAVIP le confirmaron que está realizando un tratamiento para recuperarse a tiempo del golpe en la rodilla que sufrió en la Serie A ante Nicolás Valentini hace alrededor de un mes. “Últimos días de recuperación. Con muchas ganas de arrancar”, escribió el de Como en una publicación de Instagram para despejar dudas sobre su presencia.

La publicación que Nico Paz hizo en Instagram.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina en el Mundial 2026?

Argentina vs. Argelia : martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium.

: martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium. Argentina vs. Austria : lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.

: lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium. Jordania vs. Argentina: sábado 27 de junio, a las 23:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.

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