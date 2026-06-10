Con cuántas tarjetas amarillas se suspende a un jugador en el Mundial 2026

Durante la Copa del Mundo se acumularán las tarjetas, por lo que habrá sanciones a los futbolistas.

La regla de suspensión por tarjetas amarillas en el Mundial 2026 sufre cambios significativos respecto a ediciones anteriores. Un jugador se suspende por un partido si acumula dos tarjetas amarillas en encuentros distintos, pero la FIFA implementó una doble “amnistía” disciplinaria que borra estas amonestaciones al finalizar la fase de grupos y nuevamente después de los cuartos de final, garantizando que las principales figuras lleguen a las semifinales sin riesgo de sanción por acumulación.

¿Cuántas tarjetas amarillas generan suspensión en el Mundial 2026?

En el formato tradicional del fútbol internacional, dos tarjetas amarillas en partidos diferentes provocan automáticamente una suspensión de un partido. Esta regla se mantiene vigente en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Sin embargo, lo que ha cambiado radicalmente es el sistema de “limpieza” de amonestaciones que busca reducir las bajas importantes en rondas decisivas.

El cambio responde directamente al nuevo formato del torneo. Con la ampliación de 32 a 48 selecciones, el calendario se expandió significativamente, incorporando una ronda adicional de dieciseisavos de final. Esta modificación incrementa el número total de partidos de 64 a 104 encuentros, lo que eleva proporcionalmente el riesgo de que jugadores clave se pierdan encuentros críticos por acumulación de sanciones disciplinarias.

La FIFA, bajo la presidencia de Pierluigi Collina en la Comisión de Árbitros, decidió replantear la estrategia disciplinaria para equilibrar el rigor arbitral con la disponibilidad de las principales figuras.

Sistema de doble amnistía de tarjetas amarillas

La principal novedad consiste en que todas las tarjetas amarillas serán anuladas en dos momentos específicos del torneo. La primera amnistía ocurre al finalizar la fase de grupos, permitiendo que los jugadores comiencen los dieciseisavos de final sin antecedentes disciplinarios. Esto significa que aunque un futbolista haya acumulado dos amarillas durante los tres partidos de su grupo, esas sanciones desaparecen del registro antes de la fase eliminatoria.

La segunda limpieza de tarjetas ocurre después de los cuartos de final, lo que garantiza que ningún jugador se pierda las semifinales por acumulación de amonestaciones previas. Este sistema asegura que un futbolista podría disputar la final sin cargar suspensiones previas, excepto si recibe una tarjeta roja directa o una doble amonestación en la propia semifinal.

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Para los jugadores que reciben una segunda amarilla en la ronda de cuartos, la sanción se cumple en semifinales, pero después de esa ronda nuevamente se limpian los antecedentes. La medida protege el espectáculo de la competencia y garantiza que las principales estrellas permanezcan disponibles en la recta final.

Fases de acumulación y suspensión automática

Dentro de cada fase del torneo, los jugadores siguen siendo castigados si reciben dos tarjetas amarillas. Durante la fase de grupos, un futbolista que sea amonestado en dos partidos diferentes cumplirá suspensión en el tercero. Lo mismo ocurre en la fase de dieciseisavos de final, octavos y cuartos de final: si acumula dos amarillas dentro de esa ronda eliminatoria, quedará automáticamente suspendido para el siguiente encuentro de esa misma fase.

Sin embargo, la clave del nuevo reglamento es que estas suspensiones no “arrastrables” hacia la siguiente etapa. Por ejemplo, un jugador que reciba dos amarillas en dieciseisavos y octavos será suspendido para cuartos, pero una vez concluida esa ronda, todas sus amonestaciones se borran automáticamente. Esto contrasta con ediciones anteriores, donde las tarjetas solo se limpiaban después de los cuartos de final, exponiéndolo al riesgo de perder la semifinal o incluso la final por acumulación en fases tempranas.

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Impacto en la estrategia táctica y gestión de plantillas

Este cambio reglamentario altera significativamente la manera en que los directores técnicos gestionan sus plantillas y plantean la estrategia defensiva. Los entrenadores podrán ser más agresivos en sus planteamientos durante la fase de grupos y las primeras rondas de eliminación directa, sabiendo que el “contador” de suspensiones se reiniciará en puntos críticos del torneo. Esto reduce el miedo a que un jugador clave se pierda un partido decisivo por una tarjeta “barata” en fases tempranas.

Se podrán correr más riesgos en la presión defensiva, en las entradas y en la gestión de faltas tácticas sin vivir pendientes de la calculadora disciplinaria. Sin embargo, hay quienes consideran que esta medida devalúa el carácter ejemplarizante de las sanciones por acumulación, potencialmente premiando a equipos que practican un fútbol más agresivo.

La FIFA justifica la decisión argumentando que la ampliación del torneo requería un reequilibrio que protegiera el espectáculo y garantizara que los protagonistas más destacados permanezcan activos durante el máximo tiempo posible.

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Cambios adicionales en el régimen disciplinario 2026

Más allá del sistema de amnistía, la FIFA endurecerá otros aspectos disciplinarios en el Mundial 2026. Se ampliarán las facultades del VAR para intervenir en expulsiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla cuando exista un error claro por parte del árbitro. Los jugadores que abandonen el campo en señal de protesta contra decisiones arbitrales podrán ser expulsados directamente, al igual que aquellos que se cubran la boca durante confrontaciones con rivales si se interpreta intención antideportiva.

Estas modificaciones fueron aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) en una reunión extraordinaria celebrada en Vancouver, Canadá, en abril de 2026. Las nuevas disposiciones buscan aumentar el tiempo efectivo de juego, reducir interrupciones innecesarias y fortalecer las herramientas de los árbitros para mantener el control disciplinario. Todas estas reglas fueron comu