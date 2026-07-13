Con dos cambios: la posible formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

En el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, por la segunda semifinal del Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Inglaterra en búsqueda del boleto al partido definitorio y seguir con vida en búsqueda del primer bicampeonato de su historia.

Luego de la victoria ante Suiza en tiempo suplementario, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, podría realizar cambios en el equipo titular, teniendo en cuenta tanto rendimientos individuales como también el estado físico de cada uno de sus futbolistas.

En este sentido, la primera variante podría darse en el lateral derecho. Tal como viene ocurriendo a lo largo del certamen, Gonzalo Montiel podría ingresar en lugar de Nahuel Molina, teniendo en cuenta sus características defensivas para marcar a Anthony Gordon, una de las figuras inglesas.

Por otro lado, en la mitad de la cancha es donde Scaloni también podría meter mano. Ante los bajos rendimientos que está mostrando, Rodrigo De Paul cuenta con chances de salir, y su reemplazante saldría de Exequiel Palacios o Nicolás González, dependiendo de qué busque el DT.

Finalmente, en la delantera no habría cambios para la Albiceleste. De esta manera, tanto Julián Alvarez, autor de un golazo ante Suiza, como Lionel Messi, volverían a compartir dupla de ataque por tercera vez consecutiva en lo que va de esta Copa del Mundo.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por el Mundial

Así las cosas, Argentina saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.

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