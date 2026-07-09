La Albiceleste se medirá ante los helvéticos el próximo sábado a partir de las 22 horas en Kansas City e irá en búsqueda de la semifinal.

Luego de una remontada histórica ante Egipto, la Selección Argentina ya piensa en el duelo del próximo sábado ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro será en Kansas City -en el mismo estadio en el que los de Scaloni vencieron a Argelia en el estreno- e iniciará a partir de las 22 horas. Se espera una marea albiceleste en un recinto con capacidad para más de 76 mil espectadores.

De cara al cruce contra Suiza, Lionel Scaloni tiene dos dudas respecto a la formación inicial: una en defensa y la otra en ataque. Todavía no está claro quién será el lateral por derecha y tampoco el delantero de área que jugará junto a Lionel Messi.

La probable formación de Argentina vs. Suiza

Si bien restan dos entrenamientos, Lionel Scaloni pondría desde al arranque ante Suiza a: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez. Las dudas son entre Montiel y Molina por un lado y entre Julián Alvarez y Lautaro Martínez por el otro.

Montiel le ganaría la pulseada a Molina. (Foto: Getty).

Cuti Romero, solo un susto

El Mundial de Cristian Romero es muy bueno en líneas generales. Si bien la figura excluyente de los de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo es Lionel Messi, la realidad es que el Cuti hizo méritos para estar en el podio de los mejores. El central asustó a todos ante Egipto por una molestia, pero finalmente fue un calambre y no está en duda para enfrentar a Suiza el próximo sábado.

El cuadro del Mundial 2026

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