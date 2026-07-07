Los dirigidos por Lionel Scaloni se miden ante los africanos por los octavos de final de la Copa del Mundo en Atlanta.

La Selección Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial en Atlanta. Los dirigidos por Lionel Scaloni dejaron en el camino a Cabo Verde en la instancia anterior, mientras que los africanos hicieron lo propio con Australia. El duelo comenzará a partir de las 13 horas.

En la previa del encuentro, la Cabra de Bolavip predijo quién será el que avance a cuartos de final. La Cabra apareció en un museo en el que estaba Mirtha Legrand y una reliquia egipcia. Finalmente, la predicción indica que vencerá Argentina ya que Chiquita rompió el vidrio y salió a celebrar junto a Lionel Messi.

La predicción de la Cabra de Bolavip

🐐🇦🇷 La cabra que predice resultados mundialistas se juntó con Mirtha Legrand y aseguró lo que ocurrirá en los octavos de final ante Egipto. pic.twitter.com/IcbmCcGvsv — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 7, 2026

¿Contra quién jugará Argentina o Egipto los cuartos de final del Mundial?

El vencedor del duelo entre Argentina y Egipto avanzará a cuartos de final y allí se verá las caras contra el ganador de la llave entre Colombia y Suiza que se disputará este martes a partir de las 17 horas. Cabe destacar que el partido de cuartos de esa zona del cuadro será el próximo sábado 11 de julio a partir de las 22 horas.

El cuadro del Mundial 2026

DATOS CLAVE

Duelo clave en Atlanta: La Selección Argentina se mide este martes a las 13:00 horas ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscan el pase a cuartos tras haber dejado en el camino a Cabo Verde, mientras que los africanos llegan de eliminar a Australia.

La Selección Argentina se mide este martes a las 13:00 horas ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscan el pase a cuartos tras haber dejado en el camino a Cabo Verde, mientras que los africanos llegan de eliminar a Australia. La predicción de la “Cabra”: En la previa del partido, el famoso animal de Bolavip dio su pronóstico en un curioso escenario: un museo junto a una reliquia egipcia y la figura de Mirtha Legrand . La predicción dictaminó el triunfo de la Albiceleste luego de que “Chiquita” rompiera el vidrio para salir a festejar con Lionel Messi.

En la previa del partido, el famoso animal de Bolavip dio su pronóstico en un curioso escenario: un museo junto a una reliquia egipcia y la figura de . La predicción dictaminó el triunfo de la Albiceleste luego de que “Chiquita” rompiera el vidrio para salir a festejar con Lionel Messi. El camino hacia cuartos: El seleccionado que logre la clasificación en este cruce se enfrentará el próximo sábado 11 de julio a las 22:00 horas contra el ganador de la llave entre Colombia y Suiza, encuentro que también se disputará este martes a las 17:00 horas.