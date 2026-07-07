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Mundial 2026

Con Mirtha Legrand como protagonista, la Cabra de Bolavip predijo cómo saldrá Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni se miden ante los africanos por los octavos de final de la Copa del Mundo en Atlanta.

Mirtha Legrand, la cabra de Bolavip y Messi
© @BolavipArMirtha Legrand, la cabra de Bolavip y Messi

La Selección Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial en Atlanta. Los dirigidos por Lionel Scaloni dejaron en el camino a Cabo Verde en la instancia anterior, mientras que los africanos hicieron lo propio con Australia. El duelo comenzará a partir de las 13 horas.

En la previa del encuentro, la Cabra de Bolavip predijo quién será el que avance a cuartos de final. La Cabra apareció en un museo en el que estaba Mirtha Legrand y una reliquia egipcia. Finalmente, la predicción indica que vencerá Argentina ya que Chiquita rompió el vidrio y salió a celebrar junto a Lionel Messi.

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La predicción de la Cabra de Bolavip

¿Contra quién jugará Argentina o Egipto los cuartos de final del Mundial?

El vencedor del duelo entre Argentina y Egipto avanzará a cuartos de final y allí se verá las caras contra el ganador de la llave entre Colombia y Suiza que se disputará este martes a partir de las 17 horas. Cabe destacar que el partido de cuartos de esa zona del cuadro será el próximo sábado 11 de julio a partir de las 22 horas.

El cuadro del Mundial 2026

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DATOS CLAVE

  • Duelo clave en Atlanta: La Selección Argentina se mide este martes a las 13:00 horas ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscan el pase a cuartos tras haber dejado en el camino a Cabo Verde, mientras que los africanos llegan de eliminar a Australia.
  • La predicción de la “Cabra”: En la previa del partido, el famoso animal de Bolavip dio su pronóstico en un curioso escenario: un museo junto a una reliquia egipcia y la figura de Mirtha Legrand. La predicción dictaminó el triunfo de la Albiceleste luego de que “Chiquita” rompiera el vidrio para salir a festejar con Lionel Messi.
  • El camino hacia cuartos: El seleccionado que logre la clasificación en este cruce se enfrentará el próximo sábado 11 de julio a las 22:00 horas contra el ganador de la llave entre Colombia y Suiza, encuentro que también se disputará este martes a las 17:00 horas.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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