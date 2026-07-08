Felipe Melo sobre la remontada de Argentina vs. Egipto: ”Que sea un ejemplo para Brasil”

El exmediocampista de la Selección de Brasil se deshizo en elogios para Argentina y Lionel Messi tras el partido con Egipto.

Pasan las horas y todavía el mundo del fútbol habla de lo que fue la histórica remontada de la Selección Argentina frente a Egipto en Atlanta por los Octavos de Final de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pasó de un 0 – 2 hasta los 79 minutos a ganarlo 3 a 2 y quedarse con el pase a la siguiente ronda, en la que enfrentará a Suiza.

Quien comentó el triunfo de la Albiceleste fue Felipe Melo en sus redes sociales. El exmediocampista de Brasil no dudó en resaltar las virtudes del combinado dirigido por Lionel Scaloni: ”Dos cosas me llaman la atención de esta Argentina. Lo primero es que es un grupo que no se da por vencido. En ningún momento dejaron de competir incluso perdiendo 2 a 0. En ningún momento dejaron de perseguir, de dejar la sangre, de dejar todo dentro de la cancha, aunque técnicamente al principio lo hicieron muy mal”.

Asimismo, hizo referencia al Capitán de la Selección Argentina: ”La segunda cosa es Lionel Messi, uno de los mayores jugadores de la historia del fútbol. Falló un penal y en ningún momento se desestabilizó. Lloró, se emocionó. Me llama la atención la mentalidad tan fuerte que tiene. A pesar del penal que falló es el máximo responsable de esta remontada heroica de Argentina”.

En esa misma línea, Felipe Melo, en el video que subió a Instagram, sobre Leo agregó: ”Con 39 años sigue como si tuviese 25. Ese es Lionel Messi. Sí, estoy hablando de un argentino. Tenemos que dejar de hablar de clubismo y empezar a hablar de lo que realmente pasa. Messi es el mejor jugador de todos los tiempos que yo he visto jugar. No vi a Pelé, tampoco a Zico. Pero Ronaldo, Ronaldinho Gaucho, Zidane, ninguno fue mejor que Messi”.

FELIPE MELO: "MESSI ES EL MEJOR JUGADOR QUE YO HE VISTO JUGAR" 🇧🇷🤝🇦🇷



▶ Para Felipe Melo se acabó el debate…



🎥 /felipemelo pic.twitter.com/0QUPp82fxV — Diario Olé (@DiarioOle) July 8, 2026

Para cerrar, el ex Inter, Galatasaray y Palmeiras, entre otros clubes, apuntó que la actitud de Argentina y de Messi debe ser tomado como un ejemplo para la Selección de Brasil: ”Que esto seas un ejemplo para nosotros. Cuando volvamos a tener esa garra y esas ganas, volveremos a ser fuertes nuevamente”.

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Así serán los Cuartos de Final del Mundial 2026

Además de Argentina frente a Suiza a jugarse el 10 de julio, los otros tres cruces de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 también ya están definidos: Francia se medirá a Marruecos este jueves 9 de julio, España chocará con Bélgica el viernes 10 y Noruega hará lo propio con Inglaterra el sábado.

En síntesis