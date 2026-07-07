El gesto de Gianni Infantino con Egipto tras las acusaciones de que el Mundial 2026 está arreglado para Argentina

La delegación de Egipto terminó enfurecida con el arbitraje y lo hizo saber con sus declaraciones. Jugadores y cuerpo técnico denunciaron que el Mundial 2026 “está arreglado para que lo gane la Selección Argentina“. Minutos después, Gianni Infantino respondió con un gesto.

El presidente de la FIFA estuvo en Vancouver viendo Suiza vs. Colombia, la otra cita de octavos del día. Desde el BC Place Stadium, la máxima autoridad del fútbol mundial se hizo presente en uno de los palcos y eligió fotografiarse con la bandera de Egipto.

Con este gesto, Infantino mandó un contundente mensaje para la delegación africana, dejando en claro que no tiene en nada en contra de ese seleccionado y que hace oídos sordos a las declaraciones posteriores al compromiso con la Albiceleste.

Infantino posó con la bandera de Egipto. (Foto: Getty Images)

Qué dijo el DT de Egipto

En conferencia de prensa, Hossam Hassan no se guardó nada y, tras la eliminación apuntó contra Argentina, Messi y la FIFA: “Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque ya no me importa. Claramente, el partido estuvo arreglado, y todo el mundo lo vio“, afirmó.

“Y quiero decir algo más, si tantas ganas tienen de que Argentina gane ¿Para que llaman a todos a participar”, agregó, todavía con las emociones de lo que fue el partido. “Fuimos el mejor equipo del partido, pero el fútbol es injusto. Tuvimos un penal y el árbitro anuló nuestro tercer gol, y no sé por qué“, agregó ya en diálogo con medios internacionales.

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Ziko también acusó arreglos

Ziko estalló y habló sin filtro ante los micrófonos en el campo de juego de Atlanta: “Injusto, injusto. El árbitro es injusto. Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Echó a perder el esfuerzo de todo un país”, comenzó.

En sintonía con ello, el delantero añadió: “Desde el primer minuto del partido estuvo en nuestra contra. No es posible que nos vayamos así, perdiendo 2-0 contra Argentina. Es un torneo arreglado para Argentina. Dios me basta, y Él es el mejor en quien confiar“.