Argentina vs. Egipto EN VIVO y ONLINE por los cuartos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

11:50hs Habló Ayala

En la previa del partido, el ayudante de campo de Scaloni habló sobre este encuentro y las claves para ganarlo. "Si bien son selecciones diferentes, tal vez nos vamos a encontrar la misma intensidad, no tenemos dudas. Tienen volantes que llegan más y jugadores de mejor calidad", arrancó.

"La idea es encontrar espacios con la pelota. Vimos que defienden alto y pueden dejar huecos. Nuestros futbolistas van a tener que encontrar esos espacios", agregó.

Y cerró: "Venimos de un pase difícil, de un partido complicado y creo que hay ganas de revancha, de hacer un buen partido y pasar".