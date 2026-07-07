En el marco de los octavos de final del Mundial 2026, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Egipto por un lugar en cuartos de final. El partido comienza a las 13.00 horas, será dirigido por Francois Letexier y podrá verse en vivo tanto a través de Telefe como de TyC Sports, DSports y TV Pública, así como también por Disney+.
Argentina vs. Egipto EN VIVO y ONLINE por los cuartos de final del Mundial 2026: minuto a minuto
En el Mercedes Benz Stadium de Atlanta la Albiceleste va por la clasificación a los cuartos de final.
Sale Egipto a entrar en calor
Los futbolistas del elenco africano salieron al campo de juego para iniciar la entrada en calor.
Salen los arqueros a entrar en calor
'Dibu' Martínez junto a Juan Musso y Gerónimo Rulli saltaron al campo de juego para iniciar los primeros movimientos precompetitivos. Además, los arqueros egipcios también salieron.
Habló Ayala
En la previa del partido, el ayudante de campo de Scaloni habló sobre este encuentro y las claves para ganarlo. "Si bien son selecciones diferentes, tal vez nos vamos a encontrar la misma intensidad, no tenemos dudas. Tienen volantes que llegan más y jugadores de mejor calidad", arrancó.
"La idea es encontrar espacios con la pelota. Vimos que defienden alto y pueden dejar huecos. Nuestros futbolistas van a tener que encontrar esos espacios", agregó.
Y cerró: "Venimos de un pase difícil, de un partido complicado y creo que hay ganas de revancha, de hacer un buen partido y pasar".
La formación de Egipcio
Los Faraones salen a la cancha con: Mostafa Shoubir; Karim Hafez, Ramy Rabia, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim; Marawan Attia, Mohadan Lashin, Mostafa Zico, Emam Ashour; Mohamed Salah y Haissem Hassan.
La formación de la Selección Argentina
La Albiceleste saldrá a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.
Llegó Argentina al estadio
El equipo de Scaloni ya se encuentra en el Mercedes Benz Stadium a falta de una hora y media para el partido.
CONFIRMADO EL ONCE DE ARGENTINA@NaniSenra informa que Lionel Scaloni presentará este equipo para medirse ante Egipto:Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi… pic.twitter.com/OUvRk6BDoX — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
El camino de Egipcio en el Mundial
El elenco africano, por su parte, quedó segundo en el grupo y empató tres de los cuatro partidos que jugó. Sus resultados fueron:
- Fecha 1: Bélgica 1 vs. Egipto 1
- Fecha 2: Egipto 3 vs. Nueva Zelanda 1
- Fecha 3: Egipto 1 vs. Irán 1
- 16avos de final: Egipto 1 (4) vs. Australia 1 (2)
El camino de Argentina en el Mundial 2026
Por el momento el equipo de Scaloni ganó los cuatro partidos que jugó, tanto los tres de su grupo como en 16avos de final. Sus resultados fueron:
- Fecha 1: Argentina 3 vs. Argelia 0
- Fecha 2: Argentina 2 vs. Austria 0
- Fecha 3: Argentina 3 vs. Jordania 1
- 16avos de final: Argentina 3 vs. Cabo Verde 2
Argentina va por la clasificación a los cuartos de final
En búsqueda de seguir defendiendo el título de campeón del mundo, el equipo comandado por Lionel Scaloni se mide ante el combinado egipcio con el objetivo de pasar a la siguiente ronda.