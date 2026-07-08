El futuro de Juanfer Quintero tras la eliminación de Colombia: ¿no vuelve a River?

El zurdo no fue claro con su continuidad en Núñez después de perder la final contra Belgrano. Y sus antecedentes generan dudas sobre qué decisión tomará.

La eliminación de Colombia del Mundial 2026 repercute directamente en River. Dos futbolistas del plantel cafetero pertenecen al millonario, que tendrá un ingreso de la FIFA por la participación de ambos en la Copa del Mundo. Sin embargo, lo que no está claro es cuál será la decisión que tomará Juan Fernando Quintero ahora.

Lo de Kevin Castaño está más claro: es uno de los futbolistas que la dirigencia separó del plantel y deberá sumarse al grupo de los apartados que se entrenan en el predio de Avenida Cantilo. Allí estará hasta que consiga un club donde continuar su carrera.

Lo de Juanfer es distinto: el zurdo sabe que tiene su lugar en el grupo, pero no tiene un puesto asegurado entre los 11. Ya con antecedentes de haber elegido irse a pesar de que tenía contrato (actualmente firmado hasta diciembre de 2027), en Núñez ponen signos de interrogación cuando deben referirse al futuro del 10.

Juanfer y un mensaje final poco claro

El panorama de Quintero en River es claro: le tocará pelear por un lugar, más aún si llegan Ángel Correa y/o Thiago Almada. No es nuevo para él, ya que siempre fue más desequilibrante cuando ingresó en los segundos tiempos que cuando estuvo desde el arranque. Pero a él es una situación que no le sienta del todo bien.

Con Coudet fue titular sólo en tres partidos (en los dos partidos ante Carabobo y en el 1-1 contra Bragantino en el Monumental). Y en la final frente a Belgrano ingresó recién en el minuto 89. “Después del Mundial veremos. Los jugadores de este estilo sólo quieren ser felices jugando al fútbol”, sembró dudas Rodrigo Riep, representante del colombiano, tras la derrota que dejó a River sin vuelta olímpica.

Publicidad

En ese momento, Juanfer se despidió del plantel con palabras que a algunos compañeros les sonaron más como un adiós definitivo más que un chau momentáneo porque se iba a la Selección Colombia y después se volverían a ver en River.

El zurdo sólo fue titular en tres partidos desde que llegó Coudet. (Foto: Getty)

El colombiano tiene una larga lista de salidas intempestivas: pasó cuando estuvo en China, en Racing, en Colombia cuando dejó América de Cali para esta última vuelta a Núñez e, incluso, mismo en su anterior etapa en River. Por eso, más allá de que hace unos días declaró que “estoy en River, no ha cambiado nada”, nadie se anima a asegurar con certeza qué hará.

Publicidad

Así, después de un Mundial en el que tampoco fue titular aunque sí realizó buenos aportes cuando le tocó ingresar, el futuro de Juanfer Quintero en River se escribe entre signos de interrogación. Mientras, desde su entorno avisan que clubes de la MLS, México, Brasil y Colombia ya preguntaron por el zurdo.

Los refuerzos que ya sumó River

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Lucas Beltrán

Rafael Santos Borré

Los jugadores que no son tenidos en cuenta

Se entrenan apartados

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Matías Viña

Giuliano Galoppo

Ian Subiabre

Santiago Lencina

Maximiliano Salas

Publicidad

Se sumarán a los apartados

Kevin Castaño

Matías Galarza Fonda

Kendry Páez

Alex Woiski

Ya se fueron

Paulo Díaz: libre a Atlanta United.

Maximiliano Meza: libre a Independiente.

Andrés Herrera: venta a Columbus Crew.

Datos clave

Juanfer Quintero evalúa su continuidad en River tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026.

evalúa su continuidad en River tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026. El contrato de Juanfer Quintero con el club de Núñez vence en diciembre de 2027 .

. Clubes de la MLS y México realizaron consultas para fichar al futbolista colombiano.