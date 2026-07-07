Mostafa Ziko, autor del segundo gol de Egipto: “Es un torneo arreglado para Argentina”

Todavía no se puede creer lo que se vivió en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. De perderlo 2 a 0 hasta los 79 minutos hasta ganarlo por 3 a 2 a los 91′. La Selección Argentina se metió a los cuartos de final del Mundial 2026 luego de eliminar a Egipto de la manera más agónica posible con los goles de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández.

Para el seleccionado egipcio, los goles los anotaron Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko. Este último, incluso, había convertido un tanto anterior al suyo, que fue anulado por una falta previa a Lisandro Martínez en ataque, lo que generó polémica y reclamos de parte del conjunto africano.

De hecho, luego del partido, consumada la eliminación, Ziko estalló y habló sin filtro ante los micrófonos en el campo de juego de Atlanta: “Injusto, injusto. El árbitro es injusto. Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Echó a perder el esfuerzo de todo un país”, comenzó.

En sintonía con ello, el delantero añadió: “Desde el primer minuto del partido estuvo en nuestra contra. No es posible que nos vayamos así, perdiendo 2-0 contra Argentina. Es un torneo arreglado para Argentina. Dios me basta, y Él es el mejor en quien confiar“.

A la hora de dejarle un mensaje a todo el pueblo de Egipto, Ziko soltó: “Les pido disculpas. Queríamos darles una alegría hoy. No pudimos hacerlo, pero se los juro, no estaba en nuestras manos. Estaba en las manos del árbitro… el torneo está arreglado, era obvio desde el principio”.

Para cerrar, el delantero egipcio le deseó “suerte” a la Selección comandada por Scaloni: “Felicidades… felicidades a Argentina por la Copa del Mundo, felicidades. Ya no necesitamos decir nada más, eso es todo”.

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🚨🇪🇬Mustafa Ziko's press interview as he breaks down in tears after the match.



🗣 "The referee is unfair, God is sufficient for me and the best disposer of affairs. He's wasting the effort of an entire nation."



"The cup is directed towards Argentina." pic.twitter.com/MwvwEu8Kw3 — Futball Centa (@futballcenta) July 7, 2026

El cuadro del Mundial 2026

En síntesis

3 a 2 ganó Argentina con goles de Romero , Messi y Enzo Fernández .

ganó con goles de , y . Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko anotaron los goles para Egipto en Atlanta .

y anotaron los goles para en . Mostafa Ziko declaró públicamente que el arbitraje fue injusto y el torneo está arreglado.