“Son vulnerables”: el DT y los jugadores de Suiza hablaron de Argentina a días de los cuartos de final del Mundial 2026

La victoria agónica de Argentina sobre Egipto ya es parte del pasado y ahora solo queda pensar en Suiza, que eliminó a Colombia y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026. Tras imponerse en los penales, los europeos palpitaron el duelo ante los campeones del mundo, reconociendo virtudes y debilidades de los de Lionel Scaloni.

Los portavoces de los suizos fueron Murat Yakın, entrenador del equipo, y los futbolistas Manuel Akanji, Djibril Sow y Granit Xhaka. Todos se mostraron respuesuosos con los campeones del mundo, aunque con la confianza necesaria para meterse en semifinales.

“Jugamos contra el campeón del mundo. No hay más lindo que tener esta oportunidad. Pero también se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable“, declaró el DT en conferencia de prensa luego de eliminar al otro equipo de Conmebol que quedaba en el certamen.

Y continuó: “Creo que nos hemos ganado ese respeto y nos lo hemos trabajado. Va a ser un partido interesante en lo táctico. Podemos desafiar al campeón del mundo. Para una nación como Suiza no hay nada más lindo que jugar unos cuartos de final contra Argentina. Así que la expectativa es enorme. Creo que todavía necesito un par de horas o un día para asimilarlo”.

La palabra de los jugadores de Suiza

Manuel Akanji: “Sí, jugamos contra el defensor del título. Creo que no hay nada mejor. En los cuartos de final, el desafío se vuelve aún más difícil con cada ronda, pero creo que también estamos listos para este reto. No tengo grandes recuerdos del enfrentamiento de 2014. Con suerte, esta vez será mejor”.

Djibril Sow: “Paranosotros es un partido muy especial. La primera vez que podemos jugar un final de cuartos contra uno de los equipos que para mí es uno de los favoritos para la Copa. Creo que va a ser muy difícil, pero veo posibilidades de ganar. Somos capaces de ganar a grandes equipos como lo hemos hecho en los últimos años, como Francia en el 2020”.

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Granit Xhaka: “Argentina es Argentina, un gran nombre, grandes jugadores… No sé si se puede controlar a Messi durante 90 o 120 minutos… Para mí, o para nosotros, jugar en esta era de Messi es un privilegio. Es un privilegio jugar contra él, es un privilegio ser parte de su historia… Es otro de los mejores jugadores de la historia del fútbol, también en mi era… Disfrutaremos el partido, de eso no hay duda… Pero también queremos mostrar la parte que le toca a Suiza y hacerle la vida lo más difícil posible”.

El fixture de los cuartos de final

*Hora de Argentina

Jueves 9 de julio – 17hs – Francia vs. Marruecos – Boston Stadium

– Boston Stadium Viernes 10 de julio – 16hs – España vs. Bélgica – SoFi Stadium

– SoFi Stadium Sábado 11 de julio – 18hs – Noruega vs. Inglaterra – Hard Rock Stadium

– Hard Rock Stadium Sábado 11 de julio – 22hs – Argentina vs. Suiza – Kansas City Stadium

Cuándo juega Argentina los cuartos de final

El próximo compromiso para la Selección Argentina en el Mundial 2026 serán los cuartos de final. Los dirigidos por Lionel Scaloni chocarán ahora ante Suiza el sábado 11 de julio a las 22, hora argentina, en Kansas City.