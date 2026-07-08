Según FIFA, Dibu Martínez es uno de los peores arqueros del Mundial 2026, pero los datos dicen lo contrario

Dibu Martínez, mal juzgado por FIFA como uno de los peores arqueros de esta Copa del Mundo.

Emiliano Martínez, el ‘Dibu’, recibió el premio al mejor arquero del Mundial 2022. Fue clave para la consagración de la Selección Argentina y sumamente condecorado luego de ella. Se adueñó del arco, y pronto superará a Chiquito Romero como el arquero con más vallas invictas en la historia de la albiceleste, con un promedio considerablemente mejor.

Sin embargo, la FIFA ha catalogado al arquero argentino como uno de los peores en su puesto en lo que va del Mundial 2026. De los 59 arqueros que sumaron minutos en lo que va de la Copa del Mundo, incluyendo a Ryan que apenas estuvo en cancha 1 minuto y Ochoa, que lo hizo por 12, el Dibu Martínez fue ubicado en el puesto 28 por parte de FIFA.

De acuerdo al criterio de FIFA, Dibu Martínez tiene un coeficiente de 4.66 en el apartado “Defensa de la portería”, que hace referencia a la capacidad de mostrar determinación a la hora de defender el arco y mantener una presencia y autoridad importantes para dominar el área.

Mientras tanto, en el apartado “Con la posesión del balón”, el coeficiente de Dibu es también de 4.66. Esto refleja la capacidad de analizar la jugada y tomar decisiones con rapidez para enviar el balón a la zona correcta, especialmente en la transición de defensa a ataque.

Diogo Costa es el mejor arquero del Mundial tapando situaciones de gol. (Getty)

En comparación, los líderes en esta estadísticas son Diogo Costa, de Portugal, con 8.89 en defensa de la portería, y Ronwen Williams, de Sudáfrica, con 8.2 en posesión del balón. Dos arqueros cuyos seleccionados quedaron eliminados ya de esta Copa del Mundo.

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Ronwen Williams, el mejor con los pies. (Gety)

Los datos de Dibu Martínez que contradicen a la FIFA

Emiliano Martínez aparece por detrás de arqueros como Nikola Vasilj de Bosnia o Patrick Beach de Australia en Defensa de la portería y por detrás de Hernán Galindez o Yahia Fofana en el apartado de posesión del balón. En lo que se puede considerar como una falta de criterio considerable por parte de la FIFA y su sistema.

FIFA no destaca las tapadas claves de Dibu Martínez contra Austria o Cabo Verde. (Getty)

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Para comenzar, Emiliano Martínez mantuvo su valla invicta en los primeros dos partidos de la Selección Argentina. Desde entonces, lleva recibidos cinco goles en tres partidos, de los cuales no tuvo responsabilidad directa en ninguno. El arquero campeón del mundo incluye en sus estadísticas cuatro atajadas a situaciones de gol directas, apenas dos menos que Unai Simón, ubicado en el top cinco de este ranking.

Y, sobre las estadísticas del juego con los pies, Emiliano Martínez completó 99 pases correctos de 127 intentos. Más que Alisson Becker, Maxime Crépeau o el propio Vozinha, todos los cuales están ubicados considerablemente por encima de Dibu en este otro apartado.

Tampoco su juego con los pies. (Getty)

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En cualquier caso, las dos jugadas donde se les puede achacar algún tipo de responsabilidad, son dos en las cuales los goles no subieron al marcador, que son el de Argelia y el de Egipto, ambos anulados a instancias del VAR, por lo cual esas jugadas no deberían contar.

Dibu estuvo sólido al salir a cortar centros, y en muchas ocasiones fue el encargado de iniciar el juego asociado de Argentina, o una rueda de auxilio ante momentos de presión asfixiante, y no cometió errores con la pelota en sus pies, todos factores que la FIFA falló en considerar a la hora de armar su ranking.

Es incuestionable que no está siendo una Copa del Mundo tan destacada para el arquero argentino como en Qatar, pero bajo ningún punto de vista puede estar más cerca de ser el peor arquero de la competencia, que de ser el mejor.

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