No se vio en TV: el enojo del DT de Egipto con Messi y Scaloni tras el gol de Enzo Fernández para la victoria de Argentina

El entrenador egipcio tuvo un cruce con los argentinos tras protestar el tercer tanto y pedir una falta sobre Salah.

En un partido que quedará en la memoria de los hinchas, la Selección Argentina le ganó 3 a 2 a la Selección de Egipto en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, y de esta manera clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá ante la Selección de Suiza.

Sobre el cierre de este encuentro ocurrió un momento particular que tuvo como protagonista al entrenador egipcio, Hossam Hassan, quien primero tuvo un cruce con Lionel Scaloni y luego con Lionel Messi, luego del gol agónico de Enzo Fernández para el 3 a 2 definitivo.

Es que, tras el último tanto argentino, el cuerpo técnico egipcio salió a pedirle al árbitro del encuentro un posible penal de Julián Alvarez a Salah que anularía toda la jugada. Allí apareció Scaloni para hacerles gestos de que no pasó nada y de que no ocurrió ninguna infracción.

Segundos más tarde, mientras desde la seguridad del evento intentaban calmar al entrenador egipcio y sus ayudantes, Lionel Messi se acercó al banco de suplentes rival. Allí nuevamente Hassan enloqueció y comenzó a hacer el gesto de la ‘X’, mientras que Paredes y Lisandro Martínez se llevaban al capitán para no seguir discutiendo.

🇪🇬 LA REACCIÓN DEL BANCO DE EGIPTO AL GOL AGÓNICO DE ENZO FERNÁNDEZ 😱



▶ Así fue la reacción del cuerpo técnico y los suplentes de Egipto al momento que Argentina anotó el tercer gol para el resultado final pic.twitter.com/Q4HGZbgJce — Diario Olé (@DiarioOle) July 7, 2026

Una vez finalizado el partido, la discusión no terminó. Mientras se marchaba rumbo al vestuario, Hossam Hassan siguió peleando con los árbitros del partido por la jugada en la que pidió penal. Mientras Scaloni pasaba, este lo habría insultado y el DT de Pujato lo ignoró por completo, sin siquiera mirarlo a los ojos.

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El DT de Egipto INSULTÓ A SCALONI cuando pasaba, sin siquiera mirarlo, rumbo al vestuario.



Increíble. 😳🇪🇬 pic.twitter.com/9xv028JaMT https://t.co/pjOdkSDGyl — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 8, 2026

Hossam Hassan, en llamas con Letexier y la FIFA

Otra manera de confirmar la postura de Hassan son sus declaraciones post partido, donde estuvo lejos de hablar de racismo, apuntando todas sus críticas al arbitraje: “Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque ya no me importa. Claramente, el partido estuvo arreglado y todo el mundo lo vio”.

“Y quiero decir algo más, si tantas ganas tienen de que Argentina gane ¿Para que llaman a todos a participar. Fuimos el mejor equipo del partido, pero el fútbol es injusto. Tuvimos un penal y el árbitro anuló nuestro tercer gol, y no sé por qué“, agregó el estratega.

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