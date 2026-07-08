River hoy: la continuidad de Quintero, la salida de Armani y más

Las novedades más importantes del Millonario en este miércoles 8 de julio.

El mercado de pases sigue con movimiento en el mundo River. Con el plantel ya de regreso en Buenos Aires, en el Millonario esperan por la resolución de la continuidad de Juan Fernando Quintero. Además, Franco Armani podría irse a Atlético Nacional.

El futuro de Juanfer Quintero

La eliminación de Colombia del Mundial 2026 repercute directamente en River. Dos futbolistas del plantel cafetero pertenecen al millonario, que tendrá un ingreso de la FIFA por la participación de ambos en la Copa del Mundo. Sin embargo, lo que no está claro es cuál será la decisión que tomará Juan Fernando Quintero ahora.

El zurdo sabe que tiene su lugar en el grupo, pero no tiene un puesto asegurado entre los 11. Ya con antecedentes de haber elegido irse a pesar de que tenía contrato (actualmente firmado hasta diciembre de 2027), en Núñez ponen signos de interrogación cuando deben referirse al futuro del 10.

Franco Armani podría irse a Atlético Nacional

El inicio del año no fue el mejor para Franco Armani. Tras sufrir una lesión de tobillo, el arquero perdió el puesto con Santiago Beltrán y tan solo atajó tres partidos a lo largo del primer semestre, por lo que su futuro en River no está asegurado.

En este sentido, el experimentado arquero de 39 años podría marcharse en este mercado de pases, ya que según pudo saber Bolavip, está cerca de llegar a un acuerdo para regresar a Atlético Nacional, club en el que jugó hasta finales de 2017.

River sigue en el mercado y va por Tobías Andrada

Mientras se desarrolla el Mundial en Norteamérica, River no pone freno en el mercado de pases y sigue buscando refuerzos luego de haber concretado los arribos de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

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Como si estas caras nuevas no fuesen suficientes, en las últimas horas el equipo de Chacho Coudet se interesó en Tobías Andrada, mediocampista interno de Vélez Sarsfield.