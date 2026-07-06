Argentina vs. Egipto: la predicción de la IA con resultado exacto del partido por los octavos de final del Mundial 2026

La Inteligencia Artificial proyectó el duelo por un lugar en los cuartos, anticipó quién avanzará de ronda y hasta se animó a pronosticar a los goleadores.

Argentina y Egipto se enfrentan este martes desde las 13 por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección buscará seguir su camino hacia el bicampeonato luego de haber dejado en el camino a Cabo Verde en un sufrido encuentro, mientras que los africanos llegan tras eliminar a Australia por penales.

En la previa del cruce, la Inteligencia Artificial también se animó a jugar su partido. Tras analizar el presente de ambos equipos, el desgaste físico, los posibles planteos tácticos y las principales individualidades, elaboró una predicción con resultado exacto, goleadores e incluso cómo cree que se desarrollará el encuentro.

La predicción de la inteligencia artificial para Argentina vs. Egipto

Según el análisis realizado por la Inteligencia Artificial, “será un partido de desgaste táctico donde Argentina dominará la posesión para intentar derribar el bloque bajo de Egipto, cuidándose constantemente de la velocidad de sus contraataques”.

Aun así, considera que la jerarquía de la Albiceleste terminará marcando diferencias. Por eso, proyectó un triunfo por 2-0, con Lionel Messi abriendo el marcador de tiro libre y Julián Álvarez sentenciando el encuentro tras comandar un contragolpe. “Argentina se meterá en los cuartos de final sin necesidad de volver a sufrir una prórroga, haciendo valer el peso específico de su plantel y la jerarquía de sus individualidades”, expresó en su análisis.

La IA considera que Argentina avanzará a cuartos de final del Mundial (Getty).

Respecto al desarrollo del encuentro, la IA imagina una primera parte muy cerrada. “Argentina va a tener el control, pero le costará romper el cerrojo egipcio. Incluso, alguna contra aislada de Salah podría exigir al Dibu Martínez. El marcador recién se abrirá cerca del final del primer tiempo gracias a una genialidad de Messi”, pronosticó.

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Ya para el complemento, entiende que el desgaste físico será determinante. “Con la obligación de buscar el empate, Egipto dejará espacios y ahí Argentina encontrará el escenario que más le conviene. El cansancio de los africanos será evidente y la Scaloneta liquidará el partido de contra”, concluyó.