España y Bélgica eliminaron a Portugal y Estados Unidos: así está el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

Dos equipos más aseguraron su lugar entre los 8 mejores de la cita y Argentina intentará hacer lo mismo este martes.

Pasaron 94 de los 104 partidos del Mundial 2026 y solamente quedan 10 equipos en carrera de los 48 que disputaron la competición. Este lunes, dos selecciones más sacaron boletos para los cuartos de final y se despidió un histórico como Cristiano Ronaldo.

Es que la Selección de Portugal cayó por la mínima y de forma agónica ante España y quedó eliminada en los octavos de final del certamen. Mikel Merino anotó el único tanto de la tarde, que marcó el final de la última cita mundialista de CR7.

Por la noche se definió el rival de la Roja: Bélgica. Los Diablos Rojos superaron de principio a fin a un Estados Unidos que no encontró reacción. Fue victoria por 4-1 para los europeos, que decretaron el final de la aventura de los de Mauricio Pochettino.

La acción de los octavos de final se cerrará este martes con los últimos dos compromisos de esta instancia. A las 13, la Selección Argentina chocará ante Egipto, mientras que Colombia hará lo propio ante Suiza, a las 17.

Así está el cuadro del Mundial 2026

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

Tras la victoria ante Cabo Verde, la Selección Argentina enfrentará a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13, hora argentina, en Atlanta.

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