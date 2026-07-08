FIFA revisará la actuación del árbitro francés que dirigió a Argentina, luego del reclamo de Egipto

François Letexier tendrá que pasar por el habitual examen del Comité de Árbitros de la FIFA tras su actuación en el partido de octavos de final.

La histórica remontada de la Selección Argentina y su consecuente clasificación a cuartos de final del Mundial 2026 tras dar vuelta el partido ante Egipto terminó envuelta en polémica. Desde este lado, injustamente, pero desde el lado del conjunto africano, entienden que fueron robados de un gol lícito -el anulado por falta a Lisandro Martínez- y privados de un penal en el último minuto, en la jugada del gol de Enzo Fernández.

Dos situaciones que, sumadas a las acaloradas discusiones en pleno partido entre el entrenador egipcio, Hossam Hassan, y el árbitro del partido, François Letexier, han puesto la lupa sobre el colegiado francés. Desde la Federación Egipcia incluso reclamaron por una investigación formal y una suspensión acorde para el internacional.

Letexier fue acusado públicamente por la Federación Egipcia. (Getty)

Esto no prosperará. No hay precedentes, ni situaciones que realmente hayan expuesto a François Letexier a ser investigado por favorecer a un equipo u otro de forma intencionada y burda.

No obstante, la actuación de François Letexier sí será evaluada por el Comité de Árbitros de la FIFA, que pondrá en tela de juicio su accionar durante el partido y tomará una decisión con respecto a su futuro en la competición. Un procedimiento habitual con cada uno de los 104 partidos que tiene esta Copa del Mundo.

Ahora bien, si François Letexier no sigue arbitrando en esta Copa del Mundo tendrá más que ver con el notable presente de la Selección de Francia, más que con la forma en que arbitró el Argentina vs. Egipto de los octavos de final. Y es que FIFA acostumbra a dejar a un lado a los árbitros de las naciones que están entre las ocho mejores de la competición. Ni hablar cuando sólo quedan cuatro.

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En 2024, fue elegido el mejor árbitro del mundo y, en 2025, el segundo mejor. (Getty)

Francia tiene a los dos mejores árbitros del mundo

Francia tiene dos árbitros principales en esta Copa del Mundo, el mencionado François Letexier y Clément Turpin. Entre ambos se han hecho cargo de seis partidos del Mundial 2026, 3 por lado, y posiblemente hasta aquí llegue su participación, ante la gran tarea que está haciendo la selección gala en la competencia.

De acuerdo a los registros de la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol), François Letexier fue el mejor árbitro del mundo en 2024, año en que dirigió la final de la Eurocopa que ganó España, y Clément Turpin tomó la posta en 2025, donde Letexier quedó en segundo lugar.

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François Letexier arbitró tres partidos en este Mundial. (Getty)

Evidentemente, las quejas egipcias no parecen tener demasiado sustento ni respaldo, y si Letexier no vuelve a arbitrar será una cuestión protocolar, más que un castigo por lo sucedido en Atlanta, este último martes.

Síntesis

François Letexier será evaluado por la FIFA tras arbitrar el Argentina contra Egipto.

será evaluado por la FIFA tras arbitrar el Argentina contra Egipto. Federación Egipcia exigió investigar y suspender al árbitro por anular un gol lícito.

exigió investigar y suspender al árbitro por anular un gol lícito. Mejor árbitro de 2024 fue el reconocimiento otorgado por la IFFHS a Letexier.