La posible formación de Boca para el amistoso contra Athletico Paranaense

En su regreso al club, Arruabarrena pensó en un equipo con mayoría de titulares para la primera prueba de pretemporada.

Se viene la primera prueba de la era Arruabarrena. En un amistoso de pretemporada en el Padre Martearena de Salta, que contará con transmisión de Disney+, Boca se enfrentará a Athletico Paranaense de Brasil en búsqueda de sumar minutos de fútbol previos al inicio del semestre.

De cara a este encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, piensa en poner un equipo con mayoría de titulares, así como también algunos juveniles para que puedan foguearse. Además, podría darse el debut de Leandro Lozano, el único refuerzo que llegó hasta la fecha.

En este sentido, el arco estaría ocupado por Leandro Brey, tal como ocurrió a lo largo del semestre pasado. En la defensa, el lateral derecho sería ocupado por el debutante Lozano, mientras que en el izquierdo jugaría Malcom Braida. La zaga central sale de memoria con Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.

Pasando a la mitad de la cancha, Santiago Ascacibar volverá como interno por la derecha, acompañado de dos que tuvieron poca continuidad en el primer semestre. El volante central sería Camilo Rey Domenech, mientras que por la izquierda aparecería el chileno Williams Alarcón.

Finalmente, en la línea de tres atacantes, Ángel Romero se metería por la banda derecha, Miguel Merentiel sería la referencia de área, mientras que quien completaría el tridente es el juvenil Leonel Flores, quien aún no sumó minutos oficiales con el primer equipo del Xeneize.

La posible formación de Boca para enfrentar a Athletico Paranaense

De esta manera, el Xeneize saldría a la cancha con: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

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Los convocados de Boca para este partido

Arqueros : Leandro Brey y Javier García.

: Leandro Brey y Javier García. Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Kevin Zenón.

: Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Kevin Zenón. Delanteros: Alan Velasco, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Ángel Romero y Leonel Flores.

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