El DT de Egipto apuntó contra Argentina, Messi y FIFA tras la eliminación: “El partido estuvo arreglado, y todo el mundo lo vio”

Argentina logró una de las mayores remontadas en la historia de los Mundiales, dando vuelta un 0-2 en los últimos quince minutos de partido, para ganar 3 a 2 y meterse en cuartos de final del Mundial 2026. La otra cara de la moneda es Egipto, que se quedó a nada de hacer historia, terminó con las manos vacías y se sintió robada.

O al menos eso expresaron Zico, autor del segundo gol, y respaldó el entrenador egipcio, Hossam Hassan. En conferencia de prensa, el seleccionador no se guardó nada y, tras la eliminación apuntó contra Argentina, Messi y la FIFA: “Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque ya no me importa. Claramente, el partido estuvo arreglado, y todo el mundo lo vio“, afirmó.

“Y quiero decir algo más, si tantas ganas tienen de que Argentina gane ¿Para que llaman a todos a participar”, agregó, todavía con las emociones de lo que fue el partido. “Fuimos el mejor equipo del partido, pero el fútbol es injusto. Tuvimos un penal y el árbitro anuló nuestro tercer gol, y no sé por qué“, agregó ya en diálogo con medios internacionales.

Hossam Hassan pasó todo el partido discutiendo con las decisiones arbitrales. (Getty)

“Puede que esté relacionado con el marketing; quieren que el campeón del mundo y Messi continúen en el torneo”, elucubró Hassan, dejando caer una confabulación para beneficiar a Argentina. “Queríamos hacer feliz al público egipcio, que nos ha apoyado desde el comienzo del Mundial, pero hay otras cosas sucediendo que van por fuera del fútbol. Hay apoyo de todas partes para el campeón del mundo, arbitraje, marketing… todos están con ellos“.

“El mayor error es no hacer valer tus derechos ante quienes toman las decisiones, controlan el fútbol e influyen en los resultados de los partidos con otros factores ajenos al terreno de juego”, concluyó al respecto.

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Egipto hizo su mejor actuación en los Mundiales, pero Hassan puso el foco en un supuesto robo. (Getty)

Hassan también destacó a sus jugadores, y aseguró que el desarrollo de Egipto no se detendrá y seguirá creciendo hasta convertirse en una potencia del fútbol mundial, asegurando que está completamente conforme con lo que sus jugadores mostraron en el campo durante la competición. Esta fue la mejor participación de Egipto en una Copa del Mundo, alcanzando por primera vez la fase eliminatoria y llegando a los octavos de final.

Síntesis

Hossam Hassan acusó a la FIFA de arreglar el triunfo de Argentina y Messi.

acusó a la FIFA de arreglar el triunfo de Argentina y Messi. Argentina ganó 3 a 2 tras revertir un 0-2 en quince minutos finales.

tras revertir un 0-2 en quince minutos finales. Octavos de final marcó la mejor actuación en la historia mundialista de Egipto.