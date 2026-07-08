No denunció racismo: la explicación del gesto del DT de Egipto que generó confusión en la derrota con Argentina

Hossam Hassan cruzó los brazos mientras protestaba los fallos arbitrales y parecía activar el protocolo anti racismo, pero no fue así. Qué quiso decir y por qué lo frenaban sus propios jugadores.

Hossam Hassan fue protagonista en la derrota de Egipto ante Argentina tanto durante como después del partido. El DT del combinado africano terminó enfurecido con el árbitro François Letexier, que le mostró una tarjeta amarilla en la protesta, luego de un gesto que generó mucha confusión en las redes sociales.

Luego del gol agónico de Enzo Fernández, en donde todo el banco egipcio pedía la anulación por una supuesta falta previa en el área albiceleste, se observó al estratega cruzando sus brazos, haciendo el gesto que FIFA asignó para activar el protocolo anti-racismo.

Desde 2024, si un futbolista o integrante del cuerpo técnico se siente discriminado, puede hacérselo saber al árbitro utilizando ese gesto. De hecho, el propio referí puede hacerlo al activar el protocolo, tal como sucedió el día que Vinicius acusó a Gianluca Prestianni de haberle dicho “mono”. Sin embargo, Hassan estuvo lejos de denunciar algo similar.

Qué significa el gesto del DT de Egipto

Si bien el gesto puede prestarse a la confusión, ya que es el gesto universal de FIFA para denunciar racismo, Hassan quiso expresar otra cosa. El DT cruzó los brazos como una señal de protesta por las decisiones de Letexier, que luego procedió a mostrarle una tarjeta amarilla.

A lo largo del partido, en entrenador hizo ese mismo gesto en varias oportunidades. De hecho, fue captado en la transmisión oficial cruzando los brazos y chocando las muñecas de la misma manera cuando el VAR intervino para anularle el segundo gol a Egipto por el pisotón a Lisandro Martínez.

Hassan hizo el mismo gesto cuando anularon el gol de Zico, media hora antes del 3-2 de Enzo. (Captura Disney+)

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Tanto los jugadores como el cuerpo técnico de Egipto sabían que los gestos de Hassan podían malinterpretarse. Por eso mismo, rápidamente intentaron intervenir para que dejara de hacerlo en el medio de su ataque de furia. Afortunadamente, Letexier entendió el significado y es por eso que no activó el protocolo anti-racismo.

Hossam Hassan, en llamas con Letexier y la FIFA

Otra manera de confirmar la postura de Hassan son sus declaraciones post partido, donde estuvo lejos de hablar de racismo, apuntando todas sus críticas al arbitraje: “Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque ya no me importa. Claramente, el partido estuvo arreglado y todo el mundo lo vio”.

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“Y quiero decir algo más, si tantas ganas tienen de que Argentina gane ¿Para que llaman a todos a participar. Fuimos el mejor equipo del partido, pero el fútbol es injusto. Tuvimos un penal y el árbitro anuló nuestro tercer gol, y no sé por qué“, agregó el estratega.